В Челябинске обсудили, как решать социальные конфликты

23 мая прошло заседание Президиума Объединенного Делового совета по медиации на тему «Возможности медиации в урегулировании социальных конфликтов». Организатором мероприятия выступила генеральный директор Центра медиации «ПокровЪ», основатель Школы медиации и переговоров, руководитель Президиума Делового совета Татьяна Еремеева.

С развернутым докладом выступил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Он подчеркнул, что не только профессиональные медиаторы, но и структуры общественного контроля могли бы стать посредниками и примирителями в спорах между властью, бизнесом и народом. Институт Общественных палат и Общественных советов при различных министерствах и ведомствах, мог бы стать площадкой для разрешения социальных конфликтов, ведь Общественные палаты вызывают доверие и у людей, и у органов власти.

— Медиация же — словно изобретение колеса для Каменного века — новая технология, с помощью которой конфликты разных уровней можно решать цивилизованно. Уже появились флагманы медиации, готовые заботливой рукой приводить людей к примирению. А цель Делового совета по медиации — внесение предложений в законодательство страны, содействие делу примирения на федеральном уровне, а также полноценное взаимодействие с вузами и общественными структурами для изучения потребностей населения в сфере медиации, — поделилась Татьяна Еремеева.

После завершения выступлений, медиаторы, закончившие обучение по Базовому курсу в Центре медиации «ПокровЪ», получили удостоверения о повышении квалификации.