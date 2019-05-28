B Челябинской области многодетного бизнесмена задержали за насилие над дочерью

Скандал случился в селе Боровое Челябинской области. Якобы местный предприниматель Айдар Абылаев (имя изменено) внешне был примерным семьянином, а сам держал домашних в страхе.

40-летний мужчина вел популярный в деревенской местности бизнес — бурил скважины, прокладывал водоснабжения в поселках. При этом сам не сидел в кабинете, а выезжал на объекты и вместе с рабочими копался в грязных траншеях.

Дома у него шестеро детей: четыре девчонки от 13 до 19 лет и два сына дошкольника.

— Мои дети — мое счастье, — гласит запись на страничке челябинца в соцсетях. И куча фотокарточек с мобильника: вот дети делают совместное селфи, нарядились на новогодний маскарад, беззаботно валяются с отцом на диване.

Внешне в семье все выглядело благополучно. Но как было на самом деле?

Но как сообщают СМИ, это все наносное: якобы старшие девочки были под жестким родительским гнетом. А над одной из дочек совершалось не просто психологическое, а сексуальное насилия. И после очередной выходки отца, сестры убежали из дома и попросили родственницу позвонить в полицию.

В местном следственном отделе подтвердили задержание бизнесмена. Однако сообщать подробности отказались. В СУ СКР по Челябинской области информацией не располагают.

«КП-Челябинск» связалась со старшей дочерью. Та подтвердила задержание родителя, но подробно говорить об истории отказалась:

— Извините, сейчас идет следствие. Нам не разрешают ни с кем делиться обстоятельствами дела.

Родственница семьи написала:

— Он один воспитывал детей. Бизнесмен и хороший отец. Его почему-то называют «мигрантом» в интернете. Но он никакой не гастарбайтер. Корни семьи в Казахстане, а Айдар со своими давно жил в Челябинской области. С его женой — произошла трагедия пару лет назад и отец полностью посветил себя детям. Насилия в этой семье не было, это все неправда. Его 14-летняя дочь (над которой якобы и совершалось сексуальное насилие — прим.ред.) состоит на учете в психоневрологическом диспансере, она не способна давать адекватные показания...

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