Как объять необъятное: интервью с директором салона «АртSSофе» и мамой троих детей Еленой Коробовой

Вести успешный бизнес, реализовывать проекты и воспитывать троих детей — думаете, это нереально? Еще как возможно! И это на личном примере доказывает директор Интерьер-Холла «АртSSофе» Елена Коробова.

— Елена Артуровна, говорят, что все начинается с детства. Расскажите, кем Вы мечтали стать? И как эта мечта реализовалась в вашей жизни?

— В детстве, да и по сей день, для меня самым главным примером и ориентиром были мои родители. Папа как образец порядочности, силы и мудрости, мама как пример идеальной женщины. Мама очень любит, чтобы все было безупречно. Всегда, сколько ее помню, создает красоту вокруг. У нее идеальный вкус. Все, к чему прикасаются ее руки, буквально расцветает во всех смыслах этого слова. Мы ее называем «наша цветочная фея». Эта тяга к прекрасному передалась и мне.

Мой партнер по бизнесу, сестра и подруга Галина (Галина Горнова — прим.ред.) вообще все время изобретает какие-то уникальные, шикарные модели одежды и даже ювелирные украшения. На мой взгляд очень красиво рисует.

Еще мы с ней постоянно что-то строим, ремонтируем, создаем новые интерьеры. Меня вообще нельзя пускать в строящееся помещение — я «болею» ремонтом.

Вот эта тяга к красоте и творчеству, к преображению пространства и нашла свою реализацию в нашем салоне.

— То есть салон «АртSSофе» — это реализация мечты, а не вынужденные жизненные обстоятельства?

— Да. Я всегда хотела создать какое-то свое дело, которое бы приносило мне удовольствие, а людям пользу. Такой маленький «свечной заводик». Очень часто об этом мы разговаривали с друзьями. Все знали, что я в процессе обдумывания этой идеи.

И вот однажды мне позвонила Галина и предложила: «Давай откроем интерьерный салон!» И я не раздумывая ответила: «Давай!»

С этого все началось.

Я помню, как к нам пришли первые образцы обоев, плитки, мозаики, как мы это все разбирали, какие были эмоции! Сколько было вдохновения и радости! Помню, как выбирали наше первое помещение — линолеум, розовые обои под покраску…. но мы были в восторге.

— Интерьер-Холл «АртSSофе»: как возникло название?

— Название — это первые буквы имен наших детей. На момент создания это: Артур, Савва, Степан и София, позже появились еще Ксения и Семен, при этом, они вполне вписываются в концепцию — если посчитать, то на всех букв хватит — Ксения и Семен делят букву Е. (Смеется).

— Кто помогал с оформлением Интерьер-Холла, на какие тенденции рынка Вы ориентировались? Что в вашем понятии «роскошь»?

— Изначально мы ориентируемся на то, что нравится нам самим. За это нас, бывает, критикуют наши менеджеры, напоминая, что наши покупатели — это не мы и вкусы бывают разные. Но, на мой взгляд, это как с подарком — всегда приятнее дарить что-то, что нравится тебе самому. Очень сложно справиться с этим внутренним желанием.

Конечно, мы не можем не учитывать тенденции рынка, поэтому, на данный момент в салоне представлен ассортимент, исходя из соотношения цена-качество. Мы не ориентируемся на роскошь. У нас много красивых, но при этом совершенно доступных по цене вещей.

Три работы и трое детей: секрет гармонии

— Расскажите о бизнес-проектах, которые сейчас реализуются под Вашим руководством.

Проектов много, далеко не все они связаны с бизнесом.

— Во-первых, уже много лет я преподаю и руковожу юридической клиникой ЧФ РАНХиГС. Студенты факультета Экономики и Права под моим руководством оказывают гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию юридическую помощь. Результат — реальная помощь людям, профессиональный рост и развитие студентов. Также в сфере общественной деятельности, являясь членом Лиги медиаторов Южного Урала, я провожу переговоры и оказываю помощь в разрешении бизнес конфликтов и семейных споров. Результат — в идеале — стороны спора разрешают конфликт и приходят к взаимовыгодному мирному решению.

— Во-вторых, наш любимый «ребенок» — Интерьер-Холл «АртSSофе» — создание красоты пространства, комфортной среды проживания, хорошего настроения и удовольствия.

— И, в-третьих, системообразующее предприятие — семейное большое дело — кирпичный завод «КЕММА» — создание экологичного, качественного, красивого, вечного продукта — керамического кирпича и блока, из которого строится по-настоящему достойное и комфортное, красивое жилье.

— Говорят, либо бизнес, либо семья. Как Вам удается совмещать ведение дел и времяпрепровождение с близкими?

— С учетом того, что у меня три «работы» и трое детей, я могу искренне сказать: я ничего не успеваю! Мне кажется, что Галина успевает все, и это меня искренне восхищает.

На самом деле, если говорить обо мне, то преподавательская деятельность и свое дело всегда оставляют возможность гибкого графика, что позволяет уделить время ответственным моментам в жизни детей.

И, конечно, я оправдываю себя той мыслью, что важно не количество, а качество проведенного с детьми времени.

Отдельная и очень счастливая часть нашей жизни — это семейные путешествия. Что может быть лучше, чем показать детям красивый и разный мир, получать совместные яркие эмоции и впечатления, память о которых остается навсегда!

— Что для Вас является источником вдохновения, какие увлечения помогают в ведении бизнеса?

— Вдохновение в созидании, в результате твоей деятельности. В удовольствии от того, что ты можешь быть полезен.

— Что касается увлечений, то у нас спортивная семья. Я люблю сноуборд, вейкборд, занимаюсь по возможности кайтингом. Всегда с восторгом наблюдаю за мастерами — кайтерами. Это ощущение абсолютной легкости и свободы. При этом, когда ты сам выходишь в море с кайтом, то тут сразу не так легко, как кажется. Наверно, так во всем. Любое дело требует труда, времени, сил. Но зато, когда начинает получаться — это огромное удовольствие!

Бизнес-леди в России: встречались ли на Вашем пути какие-либо проволочки в бизнесе, связанные именно с гендерными стереотипами?

— Никогда не сталкивалась с какой-либо дискриминацией, сложностями и проволочками по этому поводу. Я считаю, что быть женщиной в бизнесе — это скорее плюс, чем минус. Вообще быть женщиной — это плюс! (Смеется).

— Случались ли «выгорания» на работе? Как переживаете сложные ситуации в бизнесе?

— Выгорание может быть, когда не видишь результата.

А вообще буквально недавно прочитала:

— «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть»

— «Во многих из нас внутри живет странная, ни на чем не основанная вера, она стоит на трех китах — словах «все будет хорошо».

По- моему, отличный рецепт. Нужно делать все, что можешь и верить!

И еще — в одиночку всегда сложнее. Когда вместе, когда есть плечо рядом, друг, соратник, поддержка, когда есть команда, радеющая за общее дело — это дорогого стоит!

Сила — в команде

— Интерьер-Холл «АртSSофе» — это объединение настоящих профессионалов. Как Вам удалось создать такую команду?

— Мы очень любим свой коллектив! Я уже говорила о решающей роли командной работы, здорово, когда рядом единомышленники, с которыми вы на одной волне, которые живут общим делом.

Кстати, на данный момент мы приглашаем в нашу команду дизайнера-консультанта. Ждем резюме на почту artssofe@mail.ru. Подробности на собеседовании.Сейчас лишь скажу, что у нас очень дружеская творческая атмосфера, много красоты, интересные проекты и грандиозные планы.

— Опишите портрет клиента Интерьер-Холла «АртSSофе». Расскажите о самых необычных клиентских запросах, которые приходилось выполнять.

— Наши гости многогранны, каждый клиент уникален.

Мы с удовольствием работаем с дизайнерами, принимаем участие в воплощении креативных проектов и идей.

Наш клиент — это человек, который ценит свое время и деньги, любит внимательное отношение и комфорт.

Без ложной скромности могу сказать, что мы являемся излюбленным салоном для большинства женщин нашего города.

Каждый поход к нам за подарками для близких и родных становится особенным ритуалом. Ведь дом для каждого из нас — это личное пространство, и, приходя к нам, покупатель позволяет войти в эту зону комфорта и улучшить ее.

— Если говорить о домашнем интерьере, что сейчас в тренде, и как часто в данной сфере меняется мода? Что Вы сами цените в оформлении домашнего интерьера?

— На данный момент я мечтаю, чтобы у меня дома был порядок, больше пустого пространства и отдельные, подобранные со вкусом аксессуары. На самом же деле это хаос, состоящий из игрушек, книг, каких-то памятных вещей, привезенных из путешествий….С другой стороны, наверно, это и есть «душа дома», его уют.

Что касается трендов, люди насытились бежевым цветом в интерьере: сейчас в моду вошли такие цвета, как насыщенный синий, зеленый, розовый, оранжевый. Однако и пудрово-пыльные оттенки не теряют своей актуальности.

Еще один фаворит сезона — благородный мрамор. Его используют во всем: в мебели, в качестве напольного покрытия, в облицовке стен. Популярностью в интерьере также пользуются обилие золота и изделия из латуни, инкрустация мебели и фурнитуры. Что касается текстиля и обоев, то лучше выбирать геометрию и цветочный принт.

Если говорить о стилях, еще пару лет назад был популярен лофт, но ему на смену пришли модерн и арт-деко.

— Расскажите о специальных акциях и предложениях Интерьер-Холла, которые позволят выгодно обновить интерьер.

— Мы всегда за то, чтобы выгодно обновить интерьер без грандиозных затрат. Этой весной в салоне для новоселов действует скидка 20% на создание дизайн-проекта и 15% на весь ассортимент товара. Также действует скидка 40% на интерьерные цветы (точные ботанические копии).

— Традиционный вопрос о планах на будущее: планируется ли развитие новых бизнес-проектов, и каких сюрпризов в этом году ждать клиентам Интерьер-Холла «АртSSофе»?

— В ближайшее время мы планируем несколько интересных мероприятий, все подробности которых наши уважаемые гости смогут узнать в социальных сетях. В топ новостей, конечно же, входит открытие нового шоу-рума «АртSSофе» и участие в уникальном для Челябинска проекте «Пропуск».

г. Челябинск, ул. Свободы, 161;

Тел.: (351) 220-06-68, 220-06-67;

www.artssofe.ru

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