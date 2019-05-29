Неудачная охота майора Юровских

В суд в ближайшее время поступит жалоба адвокатов бывшего майора полиции из Далматовского района Курганской области. Роман Юровских добивается справедливости: осенью 2017 года его уволили из органов за якобы незаконную охоту. Мы постарались разобраться в этой истории.

Охота пуще неволи

До октября 2017 года Роман Юровских возглавлял отделение уголовного розыска Далматовского района. По свидетельству сослуживцев он опытный полицейский, имеет награды, состоял в кадровом резерве областного УМВД на вышестоящую должность. Но 24 октября на карьере опера был поставлен крест: его обвинили фактически в браконьерстве.

— Той осенью я находился в отпуске, — вспоминает Роман Юровских. — Накануне всей этой истории, 24 октября 2017 года, организовал охоту для родственников и друзей. Все честь по чести: оформил разрешения на добычу двух сибирских косуль, приехали на территории Песковского охотхозяйства. Я был именно организатором, у меня даже ружья при себе не было. Во время охоты произошел «перестрел».

Словом «перестрел» охотники обычно обозначают ситуацию, когда во время коллективной охоты добывается больше животных, чем указано в разрешениях. Так вышло и у компании Юровских: не видя друг друга, приятели в общей сложности настреляли четырех «козликов». Сразу сообщить об инциденте руководителю Крутихо-Песковского общества охотников не удалось: в лесу отсутствует мобильная связь. Добычу привезли в село Юрьевка, сложили во дворе дома родственника Романа Викторовича. С утра майор составил объяснение для охотобщества, дозвонился до руководителя и объяснил ситуацию.

— Неприятно, но ничего ужасного, — рассказывает адвокат Романа Юровских Владлен Макеенко — Такие ситуации на охоте случаются. Мой доверитель уходить от ответственности не собирался, готов был заплатить за «лишних» косуль. Но не тут-то было!

По словам Макеенко, утром 25 октября заведующий охотничьим сектором общества Алексей Саночкин, узнав о четырех косулях, вызвал в Юровку полицию.

— Я не волновался, — продолжает Юровских. — Приехали коллеги, повторил свой рассказ. Выдал косуль, ружье, два ножа: проверка есть проверка. Показал все документы. Но Саночкин быстро написал в полицию заявление о привлечении меня к ответственности за незаконную охоту.

— Законодательство трактует понятие «незаконная охота» однозначно, — уточняет Владлен Макеенко — Это когда ты взял чужое ружье, зашел в лес и застрелил какое-то животное, не озаботившись вообще никакими бумагами. Здесь ситуация противоположная: компания охотилась с ведома официальных инстанций, легально постреляли косуль, не отказывались от «перестрела»!

Тем не менее поднялся шум. Материалы полицейской проверки ушли в Шадринский следственный отдел СК РФ: именно СКР должен разбираться с преступлениями, где могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Потерпевшим по делу почему-то был признан Алексей Саночкин — просто как физическое лицо.

Бей своих, чтоб чужие боялись?

Как следует из текста апелляционной жалобы Юровских в Курганский областной суд, на него насели со всех сторон. Шадринские следователи работали над «уголовкой», в которой Роман Викторович проходил свидетелем. Саночкин, уже как завсектора охотхозяйства, возбудил административное дело, утверждая, что Юровских так и не заполнил объяснения по поводу «перестрела». В родном Далматовском отделе полиции тем временем устроили служебную проверку и уволили майора Юровских «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД».

— С точки зрения юриста, вся эта история — нарушение на нарушении, — объясняет адвокат Макеенко — Раз возбуждено уголовное дело, то материалы «административки» Саночкина должны были приобщиться к бумагам СК: у нас нельзя дважды наказывать за одно и то же. Почему потерпевшим был признан Саночкин, причем как физлицо, а не сотрудник официальной организации? Кстати, он, как потерпевший, вообще не мог проводить административное расследование. Ну а начальник УМВД по Курганской области не имел права увольнять Романа до окончания уголовного расследования! Орган внутренних дел — не тот субъект, который должен делать выводы о законности или незаконности охоты, устроенной Романом Викторовичем. Но, видимо, в полиции сочли, что ради борьбы за имидж МВД можно пожертвовать опытным сотрудником.

Уже бывший майор обратился в суд, пытаясь оспорить увольнение. Потерпел поражение и в первой инстанции, и в апелляционной.

Ни работы, ни ножей

На сегодня Шадринский следственный отдел СКР уже прекратил уголовное дело — за отсутствием состава преступления. Казалось бы, ничто теперь не мешает экс-офицеру восстановить свое доброе имя. Но не тут-то было: он до сих пор не может вернуть не только майорские погоны, но даже личное имущество.

— Сейчас мы будем обращаться в Курчатовский районный суд Челябинска и требовать реабилитации, — резюмирует Владлен Макеенко. — Транспортные расходы, личное имущество, денежное довольствие после незаконного увольнения, расходы на юриста и, кстати, на лечение: после всех этих треволнений Роману понадобилась помощь невропатолога.

— После всей этой истории возвращаться на службу нет желания, — признается Юровских. — Но надо хотя бы добиться возмещения ущерба! За эти годы я успел переехать из Курганской области в Самару, сейчас обосновался в Челябинске. Но при этом исправно ездил в Далматовский район на допросы и следственные действия, тратил и деньги, и нервы. Но при этом следователи даже отказывают мне в выдаче копии постановления о прекращении уголовного дела! А ведь она очень пригодилась бы в суде!

Нет бумаги — верните хотя бы вещи, тем более что их изъятие зафиксировано официально. «В рамках доследственной проверки 25 октября 2017 года в ходе осмотра места происшествия, у меня без достаточных к тому оснований были изъяты четыре туши косули сибирской, а также оружие марки ИЖ-18 калибра 12х70 в чехле и 2 охотничьих ножа в ножнах, — гласит исковое заявление Юровских. — На добычу двух животных, у меня имелись разрешения, и я являлся их законным собственником. Две других взрослых особи косули были выкуплены мной у ООО «Крутихо-Песковского общества охотников» 26 декабря 2017 года — что подтверждается платежным поручением».

«Косуль преткновения» вернуть, конечно, нереально: все четыре «козлика» были утилизированы еще в октябре, так что Юровских выкупал уже воздух. Из прочего имущества год спустя экс-полицейскому возвратили ружье. А вот два ножа общей стоимостью в 55 тысяч рублей так и «потерялись».

И сам Роман Юровских, и его юрист уверены: источник всех неприятностей — не нарушение правил охоты, которого, как выяснило следствие, вовсе не было, а упорство инспектора Саночкина. Причина же упорства — давняя неприязнь к экс-майору. По словам бывшего полицейского, он еще в бытность рядовым опером проводил проверку в отношении охотинспектора — и тоже по факту незаконной охоты! Спустя много лет сотрудник охотхозяйства получил возможность отыграться…