Помойте это немедленно: выбираем клининг в Челябинске

Мытье окон, генеральная уборка квартиры или уборка после ремонта — обычно на эти процессы уходит несколько часов, а то и целые выходные. Да и редко найдется человек, готовый с радостью приступить к этим бытовым обязанностям. Решение проблемы есть: можно позвать на помощь профессионалов из клининговой компании. Однако некоторые челябинцы до сих пор испытывают недоверие или дискомфорт при мыслях о помощи в уборке людей со стороны. Специалисты объясняют это психологией: нам неприятно, что кто-то будет трогать наши вещи в квартире или мыть посуду, которая простояла в раковине три дня. А еще считается, что услуги клининга могут позволить себе лишь состоятельные люди.

«Комсомолка» вместе с клининговой компанией «Энергия чистоты» решила разобраться в мифах о профессиональной уборке. А заодно показать реальные фотографии того что было до клининга, и что стало после работы профессионалов чистоты. Еще больше фото можно посмотреть на сайте.

Миф 1. Клинеры не смогут прибраться также качественно, как хозяйка дома.

Такое мнение раздувают сами домохояйки, боясь, что их признают недостаточно хозяйственными (простите за тавтологию). На самом деле задача клинеров — чтобы клиент остался довольным. И для этого они готовы удалить малейшие разводы на окнах, прибрать в квартире после ремонта либо сделать генеральную уборку. Естественно, учитывая пожелания клиента.

Например, в компании «Энергия чистоты» клиентов не заманивают быстрыми сроками исполнения заказа, а делают акцент именно на качество выполнения работ. Другими словами: спешка в этом деле ни к чему не приведет. А вот довольное лицо заказчика, принимающего работу, — лучшая похвала для клинеров.

Миф 2. А вдруг сотрудники клининговой компании что-то украдут

Клининговые услуги на рынке только набирают популярность, поэтому каждая компания дорожит своей репутацией. Особенно это касается, сравнительно молодых организаций, таких как «Энергия чистоты». Поэтому сотрудники проходят несколько этапов собеседования, и их репутацию тщательно проверяют. Ведь любая претензия клиента накладывает минус на рейтинг компании.

Кроме того, в клининговой компании существует внутренний распорядок. И сотрудник, оказавшийся в «черном списке», не имеет шансов найти другую аналогичную работу.

Миф 3. Мои личные вещи будут трогать чужие люди

В «Энергии чистоты» нам рассказали, что сотрудники клининговой компании не имеют права внедряться в те пространства, которые клиент обозначил как личные. Это могут быть не только шкафы или полки, но и определенные места в комнате.

Также сотрудники клининговой компании проходят внутренние тренинги, где их учат корректному поведению и общению с клиентами. Опять же, желая сохранить работу и поддержать репутацию компании, профессиональные клинеры не полезут в личные вещи клиента и не будут копаться в чужом ноутбуке.

Максимум, что может коснуться внедрения в личное пространство, это если клинер погладит кота. И то, если хвостатый настоятельно попросит.

Миф 4. Если уж я задумал делать уборку, то и всю бытовую химию мне придется покупать самостоятельно.

Профессиональные уборщики, зная предстоящий объем работ, как правило, привозят с собой все необходимые чистящие средства и тряпочки с губками. Специально покупать самостоятельно ничего не нужно. Исключения составляют случаи, когда вы хотите, чтобы в вашем доме наводили чистоту средствами конкретной эксклюзивной марки, не представленной широко на нашем рынке. Либо если у вас аллергия на бытовую химию и вы пользуетесь только индивидуально подобранными средствами для уборки.

Миф 5. Клининговые компании берутся только за крупные заказы. За банальное мытье окон на кухне никто не возьмется

Чем больше заказ, тем больше выручка. Это факт. И на рынке существуют такие клининговые компании, которые работают только по-крупному. Однако это касается далеко не всех игроков рынка чистоты. Как рассказали в компании «Энергия чистоты», они готовы выехать к клиенту, которому требуется просто мытье окон или уборка в одной комнате.

Миф 6. Профессиональная уборка — это дорого, стоит ли тратить на это деньги

Ну, во-первых, убраться так же, как профессиональные клинеры, вы не сможете. Для этого надо работать в клининговой компании.

Во-вторых, вымыть плинтуса, отдраить духовку или раковину, а то и унитаз, перегладить постельное белье, переремыть все окна и балкон — на такие занятия уйдет немало времени. А оно порой дороже денег, особенно в выходные, когда так хочется просто отдохнуть и провести время с семьей.

В-третьих, перед выполнением заказа клининговая компания называет клиенту стоимость работ, которую можно оговорить или подкорректировать. И, поверьте, это не заоблачные суммы. Например, мытье окон в «Энергии чистоты» стоит от 200 рублей, генеральная уборка — от 65 рублей за квадратный метр, а уборка после ремонта — от 1500 рублей.

И, в-четвертых, для наших читателей мы подготовили дополнительную выгоду. Заказав клининг в Челябинске в компании «Энергия чистоты» и назвав кодовое слово «Комсомолка», вы получаете 10% скидку на все услуги. Их список вы можете посмотреть на сайте.

Как заказать профессиональную уборку в Челябинске?

Очень просто. Достаточно позвонить по телефону: (351) 750-21-19 или зайти на сайт компании «Энергия чистоты». Хотите почитать отзывы или задать вопрос онлайн? Заходите на страницу ВКонтакте или пишите в Viber или WhatsApp +79080487088.

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