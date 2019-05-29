Погода на июнь в Челябинске 2019: каким будет начало уральского лета

Снега не ждите точно! По словам синоптиков, с началом лета средняя температура за сутки поднимается выше +15 градусов. Осадки будут, но исключительно в виде дождя. Мы узнали, какой будет погода на июнь 2019 в Челябинске.

— В этом году июнь в Челябинской области будет самым обычным: не холодным, не знойным, не засушливым, не дождливым. Все в пределах нормы, — заверили «Комсомолку» в Гидрометцентре России.

А как выглядит норма, рассказали синоптики из Челябинска:

— В Челябинске бывало всякое. Иногда дни в июне прохладные, словно в начале осени. А порой может разжарить, как будто на морском побережье. Но это только отдельные дни. В целом месяц порадует горожан своим комфортным теплом, а время от времени — дождичком.

С ДОЖДЯМИ, НО КАК НА ЮГЕ

Начнется месяц с жаркого дня. 1 июня в городе будет почти +30 градусов. Правда, ночью и днем ожидаются небольшие дожди. Потом жара пойдет на убыль.

Гидрометцентр России не дает прогноз больше, чем на неделю. А интернет-сервисы, анализирующие погоду за много лет, разошлись в своих прогнозах.

Сервис pogoda.mail полагает, что первая декада месяца будет прохладной (всего +17…+22 градуса), а потом воздух прогреется до +24…+28.

Gismeteo обещает, что вторая декада порадует горожан южной жарой: воздух может прогреться до +32…+37 градусов.

Осадки будут, но в отдельные дни и не слишком обильные.

ПРО МОРОЗЫ И ГРОЗЫ

Садоводам и дачникам стоить напомнить, что в первой декаде месяца возможны заморозки на почве. В это время не стоит высаживать в открытый грунт помидоры и другую рассаду, требующую тепла. Хотя синоптики говорят: от холодной волны никто не застрахован. В середине 1930-х заморозки на почве были отмечены даже в третьей декаде июня.

Романтиков порадуют грозы — их будет много, а шуметь и сверкать может с каждым дождем. Гораздо меньше вероятность тумана и града.

Самое главное: пасмурных дней в июне практически не бывает. Даже после дождя из-за туч всегда выходит яркое солнце. Вот оно, настоящее лето в Челябинске!

НА ЗАМЕТКУ

Каким приметам верить

Если вы не привыкли доверять Гидрометцентру, и составляете прогнозы сами, понаблюдайте за природой:

— когда в первые дни месяца идет сильный дождь, то до конца июня будет засушливая погода;

— радуга вечером после дождя — к хорошей погоде;

— когда в июне во время восхода солнца уже душно — к плохой погоде;

— когда утром в июне туман по воде стелется, значит, будет солнечная погода;

— а когда сирень отцветет — в свои права окончательно вступает лето.

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