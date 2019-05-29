«Заложи мэра, или сядешь!»

28 мая в Златоусте прошло экстренное заседание городской Общественной палаты. Поводом стало обращение и.о. директора МУП «ЗлатТВ» в региональный Союз журналистов за помощью: Дарья сообщила, что ей угрожали уголовным преследованием бывшие силовики, а ныне игроки на коммунальном рынке Златоуста.

«Соскочить со статьи не получится»

На заседании Златоустовской ОП Дарья Сивухина в подробностях рассказала об инциденте. По ее словам, 13 мая журналистку пригласили для беседы руководители ООО «Коммунсервис №2» Алексей Крутолапов (в прошлом сотрудник МВД) и Андрей Морозов, до весны 2018 года — руководитель городского следственного отдела СК РФ. Экс-силовики предложили Дарье дать показания на главу города Вячеслава Жилина и «рассказать правду» о некоторых муниципальных контрактах. В противном случае они пообещали Сивухиной обвинение и приговор по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Они заявили, что 26 мая на стол Алексею Текслеру (врио губернатора Челябинской области — прим. авт.), ляжет доклад Контрольно-счетной палаты, по итогам которого будет уволен мэр, рассказала руководитель «ЗлатТВ». — Они посчитали, что мне будет предъявлено обвинение по 159 статье, «соскочить с которой» — цитирую — «мне не удастся». Мне предложили «сдать главу», сказать, что он заставил меня определенные деньги переводить в определенные компании. Возможно, у нас есть какие-то бухгалтерские ошибки, но все платежи подтверждены документально, я уверена, что все в порядке».

В доказательство своих слов Сивухина предъявила общественникам аудиозапись беседы.

«Я вам гарантирую, как бывший руководитель Следственного комитета, что бывшие мои подчиненные сделают свою работу, — говорит, в частности, на записи мужской голос. — Соскочить не получится, но получить минимальный срок — я вам гарантирую».

Аудио имеется в распоряжении редакции. Несколько жителей Златоуста подтвердили, что голоса в записи принадлежат именно Андрею Морозову и Алексею Крутолапову.

Отметим, в городе действительно идет проверка Контрольно-счетной палаты, аудиторы работают в том числе и с документами МУП «ЗлатТВ».

«Мы внимательно изучили эту запись, — отметил на заседании Общественной палаты член правления областного отделения Союза журналистов Челябинской области Вячеслав Афанасьев. — В моем понимании, там есть прямая угроза: «Я, как бывший руководитель СК, хорошо знаком со всеми». За абсолютную точность цитаты не поручусь, но смысл таков, что все сотрудники территориального СК — мои товарищи, они пойдут мне навстречу и сделают все, что мне нужно. Я считаю, это как раз повод для Дарьи обратиться в следственные органы».

Афанасьев также заверил собравшихся, что СЖ окажет Сивухиной юридическую поддержку, в том числе поможет с обращением в региональные правоохранительные органы. Однако он посоветовал общественникам и присутствовавшим на заседании Общественной палаты городским депутатам самим встать на защиту журналистки. Помощь Дарье пообещал также спикер городского собрания Алексей Карюков. А секретарь Златоустовской епархии РПЦ отец Дионисий и вовсе пригласил Сивухину на работу в церковную пресс-службу, пообещав, что «никакие местные крутые к нам просто не войдут».

Коммунальный корень зла

Итак, Дарье Сивухиной пообещали поддержку. Сам факт давления на руководителя местного СМИ для Златоуста — уникален. Не менее интересна причина, по которой бизнесмены вообще пошли на такой шаг. В чем причина такой нелюбви к действующему главе?

«В городе сложная ситуация на коммунальном рынке, — заявляет Сивухина, объясняя причину конфликта. — И руководители ряда управляющих компаний пытаются всячески очернить городские власти в глазах и населения, и регионального правительства: они пытаются политическими шагами решить бизнес-задачи».

Это мнение разделяют многие общественники, депутаты и чиновники Златоуста. По словам депутата местного собрания Виктора Рошупкина, речь идет о нескольких УК: ЖЭУ-3, ЖЭУ-4, ГКХ, «Коммунсервис-2» и нескольких других. Учредителями и директорами в «управляйках» являются зачастую одни и те же люди, в том числе Алексей Крутолапов. Но конечным бенефициаром коммунального холдинга в Златоусте уверенно называют известного местного коммерсанта Марата Ахметгалина. С ним связаться не удалось: по неофициальным данным, Марат Раисович в последнее время предпочитает не покидать Израиль.

По версии заместителя главы города Вячеслава Бобылева, причина конфликта — в первую очередь в работе, которую мэрия ведет по возвращению задолженности «управляек» перед поставщиками коммунальных ресурсов, главным образом — газа.

«Сегодня задолженность города перед газовщиками — более 500 миллионов рублей, — рассказал Вячеслав Бобылев. — Из них примерно половина, более 255 миллионов рублей — это долги УК. С середины 2017 года администрация подала в арбитражный суд Челябинской области 19 исков на эту сумму. На сегодня уже есть положительные решения «Коммунсервис-2», «ГКХ», «ЖЭУ-2» — всего порядка на 70 миллионов рублей. Чтобы взыскать их, мы инициировали процедуры банкротства управляющих компаний. Но банкротятся не те, что сейчас работают на рынке: дело в том, что бизнесмены постоянно создают компании-клоны. Был «ЖЭУ-2», стал «ЖЭК №2». Разницы никакой, жители ее не замечают, но юридически новые фирмы за старые долги не несут ответственности».

Перечисленные Бобылевым УК, по словам депутата Виктора Рошупкина, как раз входят в «ахметгалинские структуры». То есть ресурсникам они задолжали как минимум уже отсуженные мэрией 70 миллионов рублей. И это притом, что собираемость средств за коммунальные услуги с населения, по данным городской администрации — от 90 процентов. Серьезным долгам взяться вроде бы просто неоткуда.

По мнению председателя горсобрания депутатов Алексея Карюкова, главное — даже не взыскиваемые долги, а борьба за источник дохода, то есть право собирать деньги горожан.

«В свое время эти же товарищи предлагали городу продать все сети уличного освещения, но депутаты такой вариант заблокировали, — делится спикер. — Еще один источник дохода — златоустовский городской полигон, принадлежащий Денису Чичигину, еще одному члену «коммунальной компании». Полигон с 2021 года предстоит рекультивировать, в его исследование уже вложено три миллиона рублей из областного бюджета. Но вместо того, чтобы готовить свалку к закрытию, бизнесмены, наоборот, в разы увеличили нагрузку на нее: к нам везут отходы чуть ли не со всей горно-заводской зоны: из Миасса, Кусы. При этом тариф на вывоз мусора у нас выше, чем в Челябинске — 77 рублей в месяц, и уже высказывалось желание поднять его до 107 рублей. Так что понятна конечная цель бизнеса: отодвинуть всех активных людей в городе от возможности делать хоть что-то, стать полновластными хозяевами, забрать под себя все денежные потоки и по своему желанию менять руководителей любого уровня».

Куда уходят деньги?

Население платит за вывоз мусора и другие коммунальные услуги, но деньги почему-то уходят в никуда. Качество этих услуг, по словам златоустовцев, тоже не ахти. Одна из старших домов, находящихся под управлением ЖЭУ-3, присутствовавшая на заседании Общественной палаты, рассказала, что с жителей собирали в свое время 213 тысяч рублей за покраску межпанельных швов в стенах города — но работы так и не были выполнены. Другие жаловались на невывоз мусора: по их словам, автомобили «Спецавтоколонны», предприятия, отвечающего за транспортировку отходов, в городе видно редко: они работают по другим муниципалитетам, а баки Златоуста переполнены. Жители сообщают также, что у них не получается перейти из-под крыла одной управляющей компании в другую: в ход идут фальсификации протоколов собраний собственников, переоформление жилфонда с одной УК на другую, даже порча общедомового имущества. Обращения в полицию и прокуратуру успеха не приносят, в чем горожане видят доказательство связей Андрея Морозова и Алексея Крутолапова с бывшими коллегами.

Наконец, в городе идет настоящая медийная война: несколько СМИ, аффилированных с той же группой бизнесменов, регулярно добавляют негатива в новости о работе местных властей. Депутат Виктор Рошупкин уверенно называет, например, газету «Накануне» и телеканал «Домашний». Городской активист Любовь Липовая вспоминает, что власти пытаются очернить еще и через раскладываемые по почтовым ящикам листовки, написанные, зачастую, от лица конкурентов коммунальной бизнес-группы.

«Все это стоит серьезных денег, — подвел итог помощник депутата Госдумы Владимир Лубнин. Это деньги жителей, наши деньги, которые мы платим за чистоту и исправность «коммуналки», а не за поток грязи из всех информационных рупоров. А теперь товарищи подбираются еще и к муниципальному телеканалу!»

«Происходит страшное — коммунальщики собираются закопать целую телекомпанию, — подвел итог совещания Вячеслав Афанасьев. — Между тем, это — ваш голос, который имеет право звучать! Мы должны создать прецедент — защитить одного журналиста, и таким образом в будущем мы защитим тысячи».

Резолюция совещания с просьбой общественников Златоуста вмешаться в местные «коммунальные войны» и защитить Дарью Сивухину, будет в ближайшее время направлена в правительство региона, следственные органы и прокуратуру.