В Челябинской области работают авиаскорые

Прогретый солнцем воздух испуганно взметнулся, когда вертолет начал садиться на асфальтовый плац Челябинской областной больницы. На парковке винтокрылую скорую уже поджидала наземная медбригада. Случай тяжелый, медлить нельзя!

Доставили пациентку из Троицка: тяжелый перелом, требуется сложная операция. Ее провести могут только врачи областной больницы. Носилки аккуратно перегружают в карету «скорой», и, вперед, в приемный покой. Путь от Троицка на медицинском автомобиле занял бы два часа. На вертолете санавиации — 40 минут.

После предполетного осмотра машины экипаж готов лететь за очередным пациентом, в Чебаркуль.

Вертолет приземлился на парковке Челябинской областной клинической больницы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

АНСАТ, ЗНАЧИТ, НЕСЛОЖНЫЙ

Винтокрылая машина «Ансат» собрана в Казани. С татарского «ансат» — простой, несложный. Внутри установлен медицинский модуль с реанимационным оборудованием. В пути пациента сопровождают два медика Центра медицины катастроф.

Вертолеты Татарстана работают в нескольких регионах, включенных в федеральную программу развития санавиации. Области не покупают машины, а оплачивают вылеты авиабригад. На Южном Урале небо для медицинских вертолетов открыли и над городами-«запретками».

На земле винтокрылую машину ожидает карета «скорой помощи».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В федеральную программу наш регион вошел в прошлом году. С мая нештатные ситуации обслуживают два вертолета. Уже было 12 вылетов.

Наша область особенная: из-за обширной по площади горнозаводской зоны есть масса труднодоступных мест, куда автомобиль экстренных служб не доберется.

Вертолет же может преодолевать расстояния в сотни километров. Да и состояние дорог, мягко говоря, далеко от современных требований. А «вертушке» для посадки нужны тридцать квадратных метров. Он может сесть на дороге, в поле.

Кстати, в следующем году областная больница построит взлетно-посадочную площадку для винтокрылых машин.

Пациента перегружают на носилки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СТАРАЕМСЯ ИДТИ ПРЯМО И В ТУРБУЛЕНТНОСТИ»

Командир вертолета Сергей Амброськин до работы в Челябинской области служил в Курганском отряде санавиации. Потому может сравнивать. Говорит, в Челябинской области условия для работы экипажей лучше.

— Наша задача — оперативно доставить больного из районной больницы в областную. Вертолет развивает скорость до 200 км/ч. Время в пути сокращается в четыре-пять раз меньше, чем по земле. Летим на высоте в 200 метров. Единственное «но»: нелетная погода, — говорит пилот.

Теперь скорее в приемный покой!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дежурство экипажи вертолетов санавиации несут с раннего утра и до темноты. После заявки, которую присылает Центр медицины катастроф, за полчаса пилоты получают разрешение на полет и поднимаются в воздух. Уже работали в Златоусте, Миассе, Троицке.

МНОГО ЛЕТАЛ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

С работой вертолета санавиации познакомился Алексей Текслер.

И это бы не беглый осмотр: руководитель области поговорил с пилотом, с медиками, внимательно осмотрел оснащение медицинского модуля. Ему было действительно интересно. В кабину не забрался, но поделился, что в свое время очень много летал вертолетами. Это было, когда работал Алексей Текслер на Крайнем Севере, в Норильске.

Вертолет санитарной авиации — это воздушная палата.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медики похвалили главе региона «Ансат» за поведение в воздухе: машину не болтает, что очень важно для стабилизации состояния пациента.

— Внутри есть дыхательный аппарат, кардиомонитор, дефибриллятор. Плюс, большой запас медикаментов. Перед нами — воздушная палата, — рассказал Алексею Текслеру врач-реаниматолог Центра медицины катастроф Андрей Суханов.

ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В РЕАНИМАЦИЯХ

Кстати, в 90-е у Челябинской области был накоплен большой опыт воздушной скорой помощи. Тогда вертолеты использовались до 300 раз в год.

Сегодня в возрождении системы область делает первые шаги. Точнее, первые вылеты.

Но как определить, какой пациент должен перевозиться вертолетом?

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Сергей Приколотин пояснил, что помогает система дистанционного динамического наблюдения за пациентами реанимаций. Если есть необходимость эвакуации больного в областную клиническую больницу, врачи ЧОКБ дают распоряжение об экстренной транспортировке.

«Ансат» по-татарски — простой. Вертолетом управлять несложно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЕДИЦИНСКИЙ ВУЗ ЕСТЬ, ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

А что насчет развития наземной медицинской помощи в Челябинской области?

— В регионе развита медицинская помощь в крупных клиниках так называемого третьего уровня. Есть проблема с первичными учреждениями. Обратить внимание нужно на организацию работы службы «скорой помощи», — поделился глава региона.

Но самая важная задача — вернуть медиков в государственную систему. Кадры — вот вопрос!

— Есть в Челябинской области базовый медицинский университет. И есть нехватка врачей, среднего персонала. По статистике прошлого года, только 17% ребят-выпускников пошли работать по специальности. Что, конечно, никуда не годится. Это одна из основных задач, которая стоит перед медициной Челябинской области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всем здоровья!

Позже в своем аккаунте сети Инстаграм Алексей Текслер сообщил: «В поездках по районам области часто жители подходили с вопросом о невозможности получения экстренной медицинской помощи.

У нас большая область, плечо эвакуации до госпитальных баз доходит до 450 километров! Принято решение возродить санитарную авиацию.

Когда счет идет на часы и минуты, доставлять больных будут вертолеты скорой помощи, оснащенные современным медоборудованием. Таких вертолетов два. Они будут базироваться в Челябинске и Магнитогорске, чтобы максимально охватить всю область. Всем здоровья!»

Подписчики живот отреагировали на пост:

liduscha16: «Отличная новость. Особенно для жителей маленьких населенных пунктов, где порой даже нет кабинета медика».

kireeva_yulia11: Не поверила бы новости, но недавно из Кунашакского района забирали бабушку на вертолете, так как она была не транспортабельна».

galiia1: «Похожий вертолет летал сегодня утром над нашим Троицком! Спасибо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Очень важно, что мы сумели добиться, чтобы наша область вошла в федеральную программу санавиации.

Ранее считалось, что особой потребности у региона нет, но мы смогли доказать, что это нам необходимо. Из федерального бюджета на программу в ближайшие годы будет выделено около 300 млн рублей. Будет определенное софинансирование из областного бюджета.

Но главное, у нас есть техника, которая уже решает важные задачи помощи людям. Я оцениваю эту работу как крайне необходимую для нашей области.

ЦИФРА

500 вылетов медицинских вертолетов в год составляет потребность Челябинской области.

Это, в среднем, три пациента в день.