2019-05-29T15:32:54+03:00
Общество

На Алом поле в Челябинске тяжелая техника ломает корни деревьев

Реконструкция парка может нанести вред зеленым легким
Алексей МИКУШИН
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На фото видно, что при прокладке кабеля пострадали корни деревьев.На фото видно, что при прокладке кабеля пострадали корни деревьев.Фото: Валерий АЛЕКСЕЕВ
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Строительные работы в сквере закипели еще в прошлом году. Тогда горожане критиковали реконструкцию, сетуя на то, что в парке на Алом поле работает тяжелая техника, и большие участки просто закатывают в асфальт, и это губительно для растительности.

Однако, власти уверили, что все газоны восстановят, и вдобавок посадят многолетние декоративные кустарники, сделают цветники, обновят мемориальный комплекс памяти пионеров-героев.

В мае работы по реконструкции продолжились. И снова на газонах красуется тяжелая техника.

Наш читатель Валерий Алексеев прислал в редакцию фото, на котором видны глубокие и широкие траншеи. Подписчик сообщил, что экскаватор копает рвы для прокладки электрического кабеля. Его потом подключат к новым столбам освещения.

Валерия возмутил тот факт, что техника безжалостно «расправилась» с корнями деревьев:

— На фото видно, как их остатки торчат из земли. Нужно ли для одной небольшой, пусть и глубокой канавки так нарушать корневую систему. Не проще ли было заранее проложить канал для кабеля под пешеходными дорожками.

Экскаватор работает на газоне.

Экскаватор работает на газоне.

КСТАТИ

Склад камней

Алое поле превратили и в большой склад камней. В северо-западной части громоздятся кучи старой тротуарной плитки, сложенные здесь еще с прошлой осени.

Строители, сетуя на то, что она добротно сделана и еще пригодится, обещали использовать ее при дальнейшей реконструкции Алого поля. Однако, пока не ясно, где и как она может использоваться в дальнейшем. Возможно, из нее будут выкладывать зону парковки для автомобилей? Как бы там ни было, но этот «каменный склад» уже давно мозолит глаза и не находит своего применения.

Сколько эти кирпичи будут еще лежать? Фото: Валерий АЛЕКСЕЕВ

Сколько эти кирпичи будут еще лежать?Фото: Валерий АЛЕКСЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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