На Алом поле в Челябинске тяжелая техника ломает корни деревьев

Строительные работы в сквере закипели еще в прошлом году. Тогда горожане критиковали реконструкцию, сетуя на то, что в парке на Алом поле работает тяжелая техника, и большие участки просто закатывают в асфальт, и это губительно для растительности.

Однако, власти уверили, что все газоны восстановят, и вдобавок посадят многолетние декоративные кустарники, сделают цветники, обновят мемориальный комплекс памяти пионеров-героев.

В мае работы по реконструкции продолжились. И снова на газонах красуется тяжелая техника.

Наш читатель Валерий Алексеев прислал в редакцию фото, на котором видны глубокие и широкие траншеи. Подписчик сообщил, что экскаватор копает рвы для прокладки электрического кабеля. Его потом подключат к новым столбам освещения.

Валерия возмутил тот факт, что техника безжалостно «расправилась» с корнями деревьев:

— На фото видно, как их остатки торчат из земли. Нужно ли для одной небольшой, пусть и глубокой канавки так нарушать корневую систему. Не проще ли было заранее проложить канал для кабеля под пешеходными дорожками.

Экскаватор работает на газоне.

КСТАТИ

Склад камней

Алое поле превратили и в большой склад камней. В северо-западной части громоздятся кучи старой тротуарной плитки, сложенные здесь еще с прошлой осени.

Строители, сетуя на то, что она добротно сделана и еще пригодится, обещали использовать ее при дальнейшей реконструкции Алого поля. Однако, пока не ясно, где и как она может использоваться в дальнейшем. Возможно, из нее будут выкладывать зону парковки для автомобилей? Как бы там ни было, но этот «каменный склад» уже давно мозолит глаза и не находит своего применения.