Уик-энд в Челябинске: новый балет, концерт Макса Коржа на стадионе и фестиваль короткометражек

Балет «Анна Каренина» поставили в Челябинске 12+

Балетмейстер-постановщик Вера Арбузова из Санкт-Петербурга предлагает зрителям посмотреть известный сюжет с непривычного ракурса. Впервые на сцене появятся мистические персонажи — они и Мастера железной дороги, и часть пугающей смертоносной машины, и прототипы главных героев. Новые действующие лица помогут понять сложные взаимоотношения Анны Карениной, Алексея Вронского и Алексея Каренина.

Оригинальные декорации и костюмы разработала актриса и балерина Виолетта Жигалина из Санкт-Петербурга.

— Необычный замысел постановки поддерживает музыка русских и зарубежных композиторов: Монтеверди, Моцарта, Листа, Рахманинова, — говорят в театре.

1, 2 июня

Театр оперы и балета им. Глинки

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало в 18.00

Билет: 300 — 3 000 руб.

В челябинском музее расскажут, как играли прабабушки 6+

В Челябинске никогда не экспонировалась столь большая коллекция подлинной старинной игрушки. Из Санкт-Петербурга привезут много предметов прошлого, которыми пользовались русские крестьяне при уходе за ребенком. Выставка от российского этнографического музея «Младенчество и детство в старой русской деревне».

— Никого не оставят равнодушными пеленки, распашонки, чепчики, свивальники, лоскутные одеяла, с любовью изготовленные русскими крестьянками для своих малышей более 100 лет назад. Можно будет увидеть традиционные русские колыбели — зыбки, рожки для кормления младенцев, приспособления, с помощью которых детей учили сидеть, стоять, ходить — различные сидухи, ходульки, каталки, — гласит афиша.

На выставке собрали детскую одежду и старинные школьные принадлежности. Важное место отведено теме приобщения детей к православной вере и крестьянскому труду. Выставку дополнят семейные фотографии, отснятые в русских деревнях на рубеже двух прошлых веков.

Как всегда в «Детском музее» дети и родители смогут не только посмотреть на уникальное собрание старинных детских предметов, но и поиграть игрушками, изготовленными по традиционной технологии, сами изготовить для себя игрушки и освоить нехитрые правила некоторых традиционных игр столетней давности. Дети вместе с родителями поотгадывают загадки, разучат считалки и прочий фольклор.

Выставка до 6 октября

Государственный исторический музей Южного Урала

Запись на экскурсии: (351) 263-08-32

Билет: 200 руб.

На стадионе «Центральный» впервые за долгое время пройдет концерт 12+

Приезжает певец Макс Корж. Белорусская поп-звезда, которого сегодня слушают по всему СНГ. А недавно он проехал по всей Америке и собирал полные залы русскоязычных фанатов. Он не выдающийся вокалист или музыкант. Но харизматичен невероятно. Он стал символом целого поколения, причем не своего даже. Максу уже 31 год, а слушают его в основном подростки, поколение, которые выросло в социальных сетях. Они верят тому, что он говорит о семье, о дружбе, и стремятся быть такими. Если вам нужен герой нашего времени — то вот он.

Он разговаривает с публикой на простом и понятном ей языке, без фальши, демагогии и высокомерия. Его любят за то, что он добился всего сам. Не удивительно, что Корж обходит стороной любые традиционные способы достижения популярности. Он крайне редко и неохотно общается со СМИ, избегает телевидения, его не увидишь на «Песне года», хотя на родине его называют номером один.

31 мая, пятница

Стадион «Центральный»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 1 350 — 1 800 руб.

Фестиваль итальянских короткометражек покажут челябинцам 12+

Альманах объединяет семь лучших итальянских коротких комедий и мелодрам. Покажут его несколько раз в челябинском кинотеатре Пушкина. Среджи картин фильм-участник 75-го Венецианского кинофестиваля «Сахарная любовь» — о двух фигурках со свадебного торта, которые хотят обрести любовь. Важный фильм «Держись за меня», который никого не сможет оставить равнодушным; самый премированный итальянский шорт-фильм последних лет «Туча» и др. Каждая история — путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.

Продолжительность: 1 ч. 29 мин.

30 мая, чт. 19.10

31 мая, пт. 17.20

1 июня, сб. 15.00, 19.00

2 июня, вc. 17.10

Тел.: (351) 263-42-24

Билет: 200 — 350 руб.

«Афера по-французски» 18+

Остроумная комедия положений в двух действиях. Первый спектакль по этой пьесе поставили 60 лет назад в Париже. С тех пор комедия с неизменным успехом идет на многих сценах мира.

Действие происходит в столице Франции — городе художников и поэтов. Сюжет типичен для комедии положений: главный герой, художник Блэз, волею судеб оказавшись в чужой квартире, ловко выкручивается из невероятных ситуаций благодаря своему остроумию, энергии и чувству юмора. Действия накладываются одно на другое и закручиваются в немыслимый клубок смешной пикантной интриги.

Продолжительность спектакля 3 часа с антрактом.

2 июня, воскресенье

Театр драмы им. Орлова

Тел.: (351) 216-43-43

Начало в 18.00

Билет: 180 — 600 руб.