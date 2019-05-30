2019-05-30T09:41:58+03:00
Общество

Комбинированная геотехнология

Горняки провели международную конференцию в МГТУ
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У горняков праздник в юбилейный для магнитогорского вуза, города и области год они 27-31 мая проводят юбилейную, десятую, Международную конференцию «Комбинированная геотехнология: переход к новому технологическому укладу», собравшую ученых из разных городов России и зарубежья.

В течение двадцати лет форум собирается раз в два года, на этот раз он проводился в г. Магнитогорске на базе кафедры разработки месторождений полезных ископаемых института горного дела и транспорта (ИГДиТ) опорного университета Южного Урала МГТУ им. Г.И. Носова. Ключевое слово горняков ответственность. Ответственность за жизнь и здоровье своих товарищей по горному делу, ответственность за качество и полноту выполняемой работы, ответственность за экологию. Именно поэтому из года в год ученые-горняки изучают теорию и практику, разрабатывают и внедряют новые методы и технологии добычи ископаемых.

Заместитель председателя научного совета РАН по проблемам горных наук, член-корреспондент РАН Д.Р. Каплунов сообщил, что за годы работы конференции ее участниками защищено более 75 докторских и кандидатских диссертаций, иными словами, решены 75 задач и проблем, а позже в знак материального подтверждения этих слов торжественно вручил диплом кандидата технических наук одному из ученых В.И. Пашкову. Также выступающий отметил значительную роль МГТУ им. Г.И. Носова в работе единственной в стране профессиональной конференции по комбинированной геотехнологии и выразил глубокую благодарность руководителю вуза М.В. Чукину.

Пленарное заседание состоялось на базе МГТУ, после чего конференция продолжила работу в конференц-залах санатория «Юбилейный» и УОЦ «Юность» на четырех секциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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