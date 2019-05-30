2019-05-30T10:55:58+03:00
Политика

Алексей Текслер запретил относиться к Челябинску, как к дойной корове

Резкое заявление прозвучало во время обращения к депутатам и общественности
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО Челябинской области. Фото: Валерий Звонарев/Андрей АбрамовАлексей Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО Челябинской области. Фото: Валерий Звонарев/Андрей Абрамов
Изменить размер текста:

30 мая руководитель региона Алексей Текслер обратился к депутатами регионального парламента и общественности с традиционным отчетом деятельности правительства региона в 2018 году. Почти часовое выступление Алексея Текслера было программным заявлением о текущем положении дел и некоторых основных перспективах развития области на пять лет.

Глава региона говорил о приоритете человека и его интересов в работе региональной власти, о комфортной среде, роста уровня жизни, заботе о стариках, обновлении программы газификации, ремонте дорог.

Отдельно Текслер остановился на Челябинске, нынешний облик и состояние которого его категорически не устраивает. Он заявил о реновации промышленных площадок и переносе некоторых предприятий за черту города. Речь о фактически заброшенных территориях, полных ржавого металлолома, заросших бурьяном, тех, где стоят развалены цеховых зданий.

Указывал Текслер на исполнение городом таких, кажется, обязательных вещей как чистота тротуаров и внутриквартальных кварталов летом, очистка их зимой от снега и льда.

Завершил выступление Алексей Текслер так:

— Челябинск — наша столица, наше лицо. Хочу, чтобы меня услышали. Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Евгений Герасимов: Стивен Сигал, глядя на огни Москвы сказал мне: "Я помню про вашу победу!"
Депутат Мосгордумы и народный артист России очень болезненно воспринял известие о том, что в США вышла памятная монета к юбилею Второй мировой войны, где «забыли» про нашу страну
Новости 24
Челябинский цирк закрыли на реконструкцию
Убийце королевы красоты из Магнитогорска грозит пожизненный срок
Школьнику из Челябинской области, избившему одноклассницу на Последнем звонке, грозит срок
Почти 30% жителей Челябинска признались, что их дети подвергались травле в школе
Приз — 50 тысяч рублей: в Челябинске запустили конкурс идей по благоустройству свалки
Эксперты назвали три безопасных способа купить квартиру от застройщика
В челябинском парке Гагарина будут продавать белые цветы и броши для сбора помощи детям-отказникам
Южный Урал займется выращиванием бизнес-акселерацией
Челябинская область станет доброжелательной для предпринимателей
На реке в Магнитогорске продолжаются поиски утонувшего 15-летнего подростка
В Челябинске таксист врезался в мотоцикл ДПС
«Через полгода снова ставить»: жители Челябинской области все еще не выбросили новогодние елки
«Шла по шоссе и плакала». На трассе в Челябинской области обнаружили ребенка
Абсолютно голый мужчина купался с девятилетней девочкой в реке Челябинской области
Сабантуй-2019 в Челябинской области: когда и где пройдет праздник
ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: с экзамена по математике удалили трех школьников с телефонами
В Магнитогорске задержали парня, который убил свою 17-летнюю девушку
В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает
Алексей Текслер много летал вертолетами
В Челябинской области пациентов перевозят воздушные реанимации