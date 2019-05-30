Алексей Текслер запретил относиться к Челябинску, как к дойной корове

30 мая руководитель региона Алексей Текслер обратился к депутатами регионального парламента и общественности с традиционным отчетом деятельности правительства региона в 2018 году. Почти часовое выступление Алексея Текслера было программным заявлением о текущем положении дел и некоторых основных перспективах развития области на пять лет.

Глава региона говорил о приоритете человека и его интересов в работе региональной власти, о комфортной среде, роста уровня жизни, заботе о стариках, обновлении программы газификации, ремонте дорог.

Отдельно Текслер остановился на Челябинске, нынешний облик и состояние которого его категорически не устраивает. Он заявил о реновации промышленных площадок и переносе некоторых предприятий за черту города. Речь о фактически заброшенных территориях, полных ржавого металлолома, заросших бурьяном, тех, где стоят развалены цеховых зданий.

Указывал Текслер на исполнение городом таких, кажется, обязательных вещей как чистота тротуаров и внутриквартальных кварталов летом, очистка их зимой от снега и льда.

Завершил выступление Алексей Текслер так:

— Челябинск — наша столица, наше лицо. Хочу, чтобы меня услышали. Нужно кардинально поменять отношение к Челябинску. Хватит относиться к нему, как к дойной корове, растаскивать город по интересам, делить его в ущерб развитию и нуждам жителей.

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