Песни у костра и дружба на века: как лагерь «МируМир» совмещает традиции и современность

Время, проведенное в летнем лагере, запоминается на всю жизнь. Момента, когда ты с сумками выгрузишься перед корпусами, выберешь себе комнату и наконец-то со всеми познакомишься, с нетерпением ждешь весь год. А впереди — песни у костра, интересные соревнования и новые знакомства.

Летний лагерь — это отдельный мир, наполненный радостью и эмоциями, в котором должен побывать каждый.

Как сейчас помню девочку Лену, которая хоть только и на эти счастливые две недели, но стала лучшей подругой. С ней мы ночью мазали зубной пастой противных соседок, ели конфеты под одеялом и играли в классики. Еще была пионервожатая Анна. Она знала миллион разных игр, страшных историй, которые шепотом рассказывала перед отбоем в нашей комнате, и непередаваемо пела под гитару. А чего стоят вечерние дискотеки и первые робкие переглядывания с симпатичным мальчишкой! Прошло уже 20 лет, а песня нашего отряда нет-нет да всплывает в памяти. Именно в летнем лагере появились впервые стихи и интерес к спорту.

К сожалению, сейчас далеко не все детские летние лагеря сохраняют традиции с учетом интересов современных детей. Но если вы хотите, чтобы и ваш ребенок сохранил добрые воспоминания о летнем отдыхе, присмотритесь к лагерю «МируМир» в Каштакском бору. Здесь могут провести летние каникулы ребята от 7 до 16 лет. И каждая смена здесь не похожа на другую.

К примеру, первая смена (13-22 июня) «Академия супергероев» посвящена безопасности в различных сферах жизни: как избежать похищения, финансовых мошенников и вести себя в интернете. Вторая смена (30 июня по 13 июля) «Древняя тайна Мирумирии» — ролевая игра в жанре фэнтези для воспитания «экологического мышления».Третья смена (15-30 июля) «Путешествие в мультимедию» включает освоение различных жанров работы с информацией. Четвертая смена (2 -15 августа) «Шаг к успеху» — профориентационная, проходит в форме экономической игры: ярмарки, аукционы, квесты, бизнес-неделя.

Летний лагерь — это эмоции, приключения, развитие смекалки, умение быть в команде, заботиться о младших, дружить и другие качества, необходимые для становления ребенка как личности. Хотите, чтобы ваш ребенок запомнил это лето? Тогда скорее заказывайте путевки.

«МируМир» ждет ваших детей на каникулы!

Детский оздоровительный лагерь «МируМир»

г. Челябинск, пос. Каштак ул. Санаторная, 19

Тел.: 8 (351) 247-23-47,

8 (351) 235-74-35

мирумир.дети

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