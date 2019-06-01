Самые странные вещи, которые продают в Челябинске: наборы для колдунов, статуя инопланетянина и вещи врага

Виртуальная барахолка хранит уйму интересного. Корреспондент КП-Челябинск отыскал необычные товары, которые продают на Южном Урале.

Амуниция врага

В среде челябинских коллекционеров есть неоднозначное хобби. Некоторые собирают вещи солдат нацистской армии. Особенно ценны экспонаты с изображением запрещенных ныне символов гитлеровского режима. Такие на открытых интернет-площадках, конечно, не встретишь. Зато попадаются другие экспонаты.

Немецкая фляжка времен ВОВ.

Например, мы нашли каску рядового вермахта (2 500 руб.), кофейную кружку высшего офицерского состава с клеймом из свастики (цена не указана) и немецкую фляжку в оригинальном чехле из шинельной ткани 1939 года (3 000 руб.).

Кувшин за миллион

Автор объявления уверяет, что сосуд был изготовлен в 1588 году. Такая дата нанесена на изделие. Владелец скупо сообщает, что кувшин прибыл из Дрездена — «послевоенный трофей».

Раритетный кувшин из германских земель.

Вообще советские солдаты иногда прихватывали сувениры. Но чтобы настолько ценный экспонат, которому место в музее? В общем, мы бы без консультации историка не стали бы брать. Тем более что цена — 1 млн руб.

Для увлеченных мистикой

Поклонникам эзотерики, оккультизма и прочих небогоугодных наук — раздолье на подобных сайтах. Энергетический кулон (1 000 руб.) — эдакий Google от мира духов. Берешь его в руки, проникаешься космической энергией и задаешь вопрос. Маятник начинает раскачиваться. А уж дальше интерпретируй его показания как хочешь.

Начальный набор оккультиста.

Далее поильник с лицом Мефистофеля. Вообще-то, это вещь из СССР. Почему-то в Союзе выпускалась большая партия таких кружек с лицом черта. Может быть в стране почти победившего атеизма, такая вещица воспринималась нейтрально, но сегодня выглядит одиозно. Экземпляр 1970 года продают в Челябинске по 600 руб. за штуку.

Маятник купили, сосуды для зелий тоже. Осталось как и подобает истинному чародею заиметь череп. Как раз есть черепная коробка поросенка — 300 руб. В объявлении продавец несколько раз подчеркивает, что кости настоящие. Рядом вылазит объявление о продаже акульего плавника.

«Поймал сам в Беринговом море. Цена 5 000 руб. Может использоваться в медицине».

Счастливая купюра

В Челябинске продают купюру в одну тысячу рублей с номером «ХС 7 777 777». Продавец выставил нереальный ценник! «Счастливый номер и есть ее цена».

Принесет ли такая купюра счастье своему обладателю?

— Амбициозно! Обычно купюры с такими номерам не продаются дороже 70-80 тысяч. И то в редких случаях, — проконсультировались мы у местных коллекционеров.

Монстр из металла

Продают скульптуру Хищника — героя серии киноужастиков. Автор объявления сообщает, что привез ее из Таиланда.

«Ручная авторская работа,собран из автомобильных запчастей.Вес около 700кг, рост 2,5 метра. В живую смотрится потрясающе. Разбирается на пять частей: голову,туловище,ноги и две руки».

Статуя монстра стоит как неплохая подержанная иномарка — 700 000 руб. Но возможен торг.

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