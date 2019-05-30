2019-05-30T13:57:30+03:00
Общество

Жители Челябинской области возмущены: людей заставляют приватизировать собственные дворы

«Комсомолка» узнала, для чего это нужно и чем грозит южноуральцам такая авантюра
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По закону, о качелях и песочницах обязана заботиться мэрия. Но приватизация все меняет! Фото: Иван ВИСЛОВ.По закону, о качелях и песочницах обязана заботиться мэрия. Но приватизация все меняет! Фото: Иван ВИСЛОВ.
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Первыми тревогу забили жители многоквартирных домов в Магнитогорске. В социальных сетях появились сообщения о том, что коммунальщики предлагают жильцам взять на баланс дома собственные дворы.

— По квартирам ходят сотрудники управляющей компании с диким предложением о «приватизации» детских площадок и их обслуживании. Они объясняют, что городские власти в ближайшее время благоустроят нам дворы, а мы за это должны в дальнейшем о них заботиться — содержать и ремонтировать. Затраченные суммы будут включать в квитанции об оплате ЖКХ. Это что — очередная афера? — пишет в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Галина Егорова.

По закону, собственники квартир не обязаны заботиться о качелях и песочницах во дворе. Дворы многоэтажек всегда находились на балансе мэрии. Неужели администрация Магнитогорска решила переложить ответственность за детские площадки на плечи жильцов?

ЗАЧЕМ ЖИЛЬЦАМ ПРИВАТИЗАЦИЯ?

«Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации. Информация о том, что управляющие компании предлагают жильцам «приватизировать» детские площадки, подтвердилась. Оказалось, что речь идет о дворах, которые участвуют в федеральной программе «Комфортная городская среда».

Жители Магнитогорска посчитали навязывание приватизации разводом на деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Жители Магнитогорска посчитали навязывание приватизации разводом на деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Магнитогорске в этом году в ней участвует почти 40 дворов, в Челябинске в три раза больше. В начале года участники подали в мэрию заявки и выиграли конкурс на благоустройство. При этом их никто не предупредил, что в программе «Комфортная городская среда» появилось еще одно обязательное условие.

— Согласно новым правилам, чтобы получить государственную субсидию на благоустройство, собственники обязаны принять дворовую территорию в состав общего имущества многоквартирного дома. Это делается для того, чтобы люди берегли отремонтированные площадки и чувствовали себя их хозяевами, — объяснила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Магнитогорска Вера Космарова.

По ее словам, большая часть участников программы согласились с этим условием. Однако есть в Магнитогорске несколько дворов, где жильцы категорически против нововведения. Люди думают, что на них повесят обязанность платить за содержание дворов. А вдруг еще и налог на имущество в квитанции включат?

Речь идет о дворах, которые участвуют в федеральной программе «Комфортная городская среда». Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Речь идет о дворах, которые участвуют в федеральной программе «Комфортная городская среда». Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

— Наверняка потом в квитанции появится дополнительная графа, и мы за свои деньги будем красить бордюры, чинить качели и покупать детям песок. А если на площадке произойдет несчастный случай? Ребенок, например, травмируется. Отвечать тоже всем домом будем? — возмущаются в соцсетях магнитогорцы.

ХОЧЕШЬ СУБСИДИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА? СНАЧАЛА ЗАПЛАТИ САМ

Мы нашли постановление правительства с изменениями правил программы «Комфортная городская среда», внимательно почитали его и удивились.

Постановление правительства с изменениями правил программы «Комфортная городская среда».

Постановление правительства с изменениями правил программы «Комфортная городская среда».

Оказывается, с этого года вместе с условиями предоставления субсидий на благоустройство дворов, изменился еще и порядок финансирования самой программы. Размер участия собственников в благоустройстве дворовых территорий увеличился с 3% до 20%. Когда речь идет о ремонте двора, к примеру, за 2 млн рублей, то вклад самих жильцов должен составить не менее 400 тысяч рублей. Это немалая сумма. А где гарантия, что в будущем размер участия собственников в программе не вырастет до 40%?

КОММЕНТАРИЙ

Для решения о приватизации двора достаточно 2/3 голосов

— Если федеральная программа предлагает такие условия, то с ними надо либо соглашаться, либо отказываться. Решение собственники должны принять на общем собрании. Чтобы включить дворовую территорию в состав общего имущества многоквартирного дома, достаточно две трети голосов. Однако, прежде чем голосовать, стоит внимательно изучить программу и еще раз подумать, — рассуждает коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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