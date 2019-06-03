Дети Челябинской области хотят работать на кладбище

У школьников начались летние каникулы, и перед многими родителями встал вопрос детского трудоустройства. Казалось бы, самый надежный способ — обратиться в Центр занятости. Но жительница Магнитогорска была в шоке, когда узнала, какую работу там дали ее 14-летнему племяннику.

Челябинские подростки ищут себе работу... на кладбище 00:00 00:00

— Ребенку предложили убирать территорию на кладбище! Вы в своем уме? Взрослых рабочих при безработице найти не можете, или им платить не хотите? Чья больная голова додумалась до такого?! — анонимно возмутилась в одной из группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска.

Об этом «Комсомолка» написала в материале «В Челябинской области детям предлагают работу на кладбище». Однако, в Центре занятости уверяют: дети сами хотят работать на кладбище и просятся именно туда!

КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

— Это истеричный комментарий одной из жительниц Магнитогорска, который горожане совершенно не поддержали. Дети, которые работали в МП КПРУ (муниципальное предприятие «Комбинат Похоронно-Ритуальных услуг»), и их родители довольны.

Условия работы ребятам нравятся. Бригаду подростков привозит и увозит автобус. Перчатки и инвентарь предоставляют. Не более четырех часов в день на свежем воздухе под присмотром наставника они собирают ветки и прочий мусор. На территорию захоронений дети не заходят. Убирают центральные проезды в и вспомогательные проходы там, где стоят мемориалы: памятник воинам-афганцам и другие.

Подростки убирают мусор с центральных дорог кладбища, к могилам не ходят.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зарплата тоже хорошая. В месяц на руки выходит 12972 рубля. Но чтобы побольше ребят могли поработать, разбиваем по две недели. То есть каждый ребенок получает почти 6,5 тыс. руб. зарплаты, плюс еще надбавку от Центра занятости, — говорит специалист по связям с общественностью Центра занятости Магнитогорска Анна Шарипова.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

— Считаю, что это абсолютно нормальная работа. За всю свою практику я не слышал про детей, на которых негативно повлияла уборка на кладбище. Вот вид мертвеца в открытом гробу или в морге может отразиться на психике. А в данном случае ничего страшного.

Многим подросткам вообще нравится готическая тема. Главное, чтобы они этим не слишком увлекались.

Есть и особо впечатлительные дети. Тут важно, чтобы родители объяснили, что это обычная работа, не акцентировали внимание на кладбище. Но уж если мама сама боится на кладбище ходить и активно это транслирует, то лучше и ребенка пусть не пускает, — комментирует психолог, врач-психотерапевт Андрей Чукашин.

Некоторые молодые люди увлекаются готической темой.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«ТАКУЮ РАБОТУ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ!»

Автор поста вопрошает: неужели взрослых людей на такую работу не смогли найти? Но проблема не в этом. А в том, чтобы трудоустроить подростков. Для любого работодателя это лишняя головная боль. Центр занятости каждый год обращается к большому количеству частных предприятий с просьбой принять на лето детей. Отклик минимальный. Поэтому Администрация города поручает это дело муниципальным предприятиям. В Магнитогорске в этой программе участвуют также трест Водоканал, детсады, спортивные школы и другие организации.

— Отмечу, что ребятам больше всего нравится именно в МП КПРУ. Уже сейчас спрос превышает предложение. Ведь работу для подростка с такими прекрасными условиями еще попробуй найди! — подытожила Анна Шарипова.

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