2019-05-30T14:55:23+03:00
Общество

«А рядом голубь расхаживает»: родителей возмутили условия хранения еды в челябинском детсаду

Повара выставили на крышу кастрюли с продуктами
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Родителей возмутило, что повара выставили еду для детей на улицу. Фото: Анастасия ЯЦКОВСКАЯ.Родителей возмутило, что повара выставили еду для детей на улицу. Фото: Анастасия ЯЦКОВСКАЯ.
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Жительница Челябинска сняла на камеру мобильного необычную картину. В детском саду №95 на крышу подвального крыльца кто-то выставил кастрюли и противни, полные то ли омлета, то ли каши. Фото детского «завтрака» девушка выложила соцсети.

— Вот так повара данного детского сада остужают еду детям. На грязной крыше, где валяются резиновые колеса, тут же греется на солнышке голубь, который только что позавтракал кашкой, — пишет автор поста Анастасия.

Родители детсадовцев возмутились:

— Это они так нормы санитарные соблюдают? А потом просят с нас деньги на мыло и салфетки!

Некоторые папы и мамы обратил внимание на дату и время снимка.

— Если быть внимательным, то на фото указано время 9:58. А завтрак у детей в 8:30. Однозначно это отходы, — пишут пользователи соцсетей.

КОММЕНТАРИЙ

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» дозвонилась до заведующей детским садом.

— Мы сейчас разбираемся в ситуации. Я нахожусь в другом здании и не могу посмотреть своими глазами, что у них там лежит на крыше. Фото увидела также, как и вы, в интернете. Впервые у нас такое. Раньше никаких нареканий к поварам не было. Скорее всего, это отходы после завтрака. По регламенту работники кухни не обязаны выбрасывать их в мусорные баки сразу же, — говорит директор МБОУ «НОШ №95» Лилия Емельянова.

Впрочем, если заведующая называет полные противни еды остатками, то что тогда ели на завтрак дети?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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