Зачем нам ВСМ Екатеринбург - Челябинск, если мы М-5 в порядок привести не можем?

Челябинец Максим Яцун руководит строительной фирмой «Высота» и возводит дома и офисные здания в городах Южного Урала; есть у него проекты и в Екатеринбурге. По роду деятельности он часто ездит по М-5 - и в направлении горнозаводской зоны, и в Екатеринбург.

Яцун знает сложнейшие эти дороги «лично» - и по числу ДТП, со смертельным исходом в том числе, и по неудовлетворительному состоянию дорожного полотна. Из года в год федеральная трасса признается одной из самых опасных в стране.

По Челябинской области проходит самый большой по протяженности участок М-5 «Урал» - это 440 км с учетом подъезда к Екатеринбургу. И самые сложные точки федеральной дороги находятся в Челябинской области, в горнозаводской зоне.

КСТАТИ

В 2018 году дорога М-5 «Урал» была признана самой опасной среди автотрасс категории «М». Эти трассы федерального значения, которые соединяют Москву с административными центрами регионов.

Рейтинг принадлежит общественному центру «За безопасность российских дорог». Эксперты учитывали количество ДТП, число раненых и погибших в авариях, протяженность автодорог, население городов, расположенных вблизи автотрасс. Самой безопасной признана дорога «Балтия».

Максим Яцун руководит строительной фирмой «Высота»

ДВЕ МИНУТЫ ПРОСТОЯ - НЕМИНУЕМЫЙ ЗАТОР

- Бизнес страдал из-за дорожной ситуации?

- Да. На М-5 есть протяженный участок, от Чебаркуля до границы с Башкирией, на котором нужно кардинально менять конфигурацию. Знаю, что загруженность трассы предельная: в сутки до 20 тысяч автомобилей. На самых сложных участках дорога двухполосная. По М-5 идет огромное число большегрузов. Их и три полосы не пропустят. Бывало, путь из Уфы в Челябинск в сложных погодных условиях занимал до десяти часов вместо положенных шести. И машины со стройматериалами для наших объектов бураны на обочине пережидали, отчего мы теряли драгоценное время.

Для водителей не секрет, что если на М-5 в горах застрял хоть один большегруз, образуется гигантская пробка. Перекрыли дорогу им на пару минут, затор придется ликвидировать более получаса.

- В сводках ДТП, в том числе и со смертельным исходом, М-5 звучит постоянно.

- Увы. Например, 30 декабря прошлого года между Усть-Катавом и Юрюзанью столкнулись три автомобиля. В ДТП погибли четыре человека, три человека получили тяжелые травмы.

Потому, когда пошли разговоры, а потом шаги по строительству высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск, бизнесмен изумился. Дорога не доведена до ума, а мы рельсы будем прокладывать?

- Зацепило?

- Поскольку я заинтересован в нормальной автомобильной трассе и мне не все равно, когда в ДТП на М-5 гибнут люди, стал интересоваться, сколько стоит возведение современной трассы в наших сложных ландшафтных условиях и как оценен проект ВСМ Екатеринбург - Челябинск.

По данным экспертов, на полное завершение строительства участка трассы М-5 от Чебаркуля до границы с Башкирией требуется окло 200 млрд руб. Это - тоннели в горах и прокладка четырех полос с разделением автопотока. И есть предприятия, готовые выполнить сложнейшую работу. Даже у нас, на Урале и в Сибири, есть профессионалы суперкласса.

Не менее важен участок в 40 км до границы со Свердловской областью. 30 мая о важности его реконструкции сказал исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Законодательного собрания: «На федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М5 на границе со Свердловской областью. Это буквально «узкое место», которое нужно расшивать».

ФИНАНСОВАЯ ПРОПАСТЬ

- А что с ВСМ Екатеринбург - Челябинск?

- В марте на сайте правительства РФ опубликовали инвестиционную программу «Российских железных дорог» до 2025 года. В нее включен проект высокоскоростной магистрали Екатеринбург - Челябинск. В документе указано, что за пять лет на проект выделят 402 миллиарда рублей. В этом году потратят три. Ранее стоимость ВСМ Екатеринбург - Челябинск оценивали в 380 миллиардов рублей.

- Но, говорят, проект увеличит трафик между нашими городами. Будем кататься в столицу УрФО на выходные, учиться в их вузах, культурно отдыхать.

- А жители Екатеринбурга зачем к нам поедут? Чтобы улететь из нашего аэропорта? Так у них свой, отличный. Театры? Да, у нас замечательные труппы, но есть ли столько театралов в соседнем городе? Три года назад пытались запустить скоростную электричку до Екатеринбурга? Ее отменили из-за низкого спроса. Так откуда возьмется столько пассажиров на ВСМ.

ДОРОГА - ЭТО ПУЛЬС ЭКОНОМИКИ

- Авторы идеи уверяют, что таким образом мы привлечем в регион туристов.

- Неправда. Внутренний региональный туризм - это путешествия на автомобиле, семьями. Но пока добираться по нашим перевалам - седыми волосами обзаводиться. Никакой современной придорожной инфраструктуры нет, хотя во все времена дорога - это пульс экономического развития. А туристы из Екатеринбурга до наших замечательных озер ездят на автомобилях, но никак не железной дорогой. Не тот это вид поездки - искупаться на озере, отдохнуть на бережку и топать на железную дорогу?

- Вот сейчас скажут: Яцун - противник прогресса.

- Нет и еще раз нет. Я за развитие, за положительную энергетику. Но давайте будем решать задачи поступательно.

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

- В конце концов, федеральная трасса М-5 - это забота Росавтодора.

- Да. И руководство Упрдор «Южный Урал» заявляет о масштабном проектировании реконструкции сложных участков. Но это и забота региональной власти. Сейчас в Челябинской области новый глава региона, формируется новый курс развития Южного Урала. Губернатор должен обратить внимание федеральных властей на острую тему, привлечь в регион средства на достройку М-5. Повторюсь, требуемая сумма несопоставима со стоимостью ВСМ.

Я готов взять на себя общественную миссию по сбору подписей южноуральцев, поддерживающих реконструкцию федеральной трассы. Это наша общая забота. Думаю, нас услышат.

Глава региона Алексей Текслер приглашает на встречи представителей экспертного сообщества Челябинской области. Надеюсь, и эксперты представят аргументированные суждения по вопросу ВСМ и М-5.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей Зырянов, директор Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы:

- Задача экспертов, которые работают с органами власти, заключается в том, чтобы профессионально оценить ситуацию и предложить определенные пути решения. Задача представителя власти - принять решение и отвечать за его реализацию.

Три года назад экспертное сообщество было приглашено на обсуждение темы по ВСМ Екатеринбург - Челябинск. Эксперты высказались против: он нуждался в тщательной проработке. Власть не сочла нужным принять нашу точку зрения.

И что сейчас? Бюджетные деньги потрачены на начало проекта, а вопрос его реализации отодвигается на неопределенную перспективу. Потому что наш проект оказался завязанным на общей логистической проблеме: Москва - Казань, Казань - Екатеринбург и уж потом Екатеринбург - Челябинск.

Яков Гуревич, эксперт-логист:

- Почему не использовать на существующей железной дороге между Челябинском и Екатеринбургом поезд типа «Ласточки»? Его скорость - 160 км/ч. Путь займет 2,5 часа!