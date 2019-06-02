Туры из Челябинска 2019: гид для тех, кто хочет отдохнуть не только в Турции

Чартеры из Челябинска остались только в Турцию и Тунис. Раньше были Крит, Греция, Кипр. В этом году этого нет. Снят рейс в Черногорию из Екатеринбурга. Это говорит о платежеспособности уральцев.

Унывать не будем. Лучше расскажем о том, куда съездить отдохнуть за границу из Челябинска.

ТУРЦИЯ

Вне конкуренции. С середины апреля туда летают четыре рейса в день. И все полные! Есть вылеты из Екатеринбурга, но и там билетов не много осталось. Самолеты продолжают курсировать до осени.

Турция по прежнему серьезный конкурент нашим Сочи и Крыму. Двое взрослых плюс ребенок могут за те же 100 тысяч позволить себе десятидневный отдых с системой все включено.

ТУНИС

Африканская страна, которая последние годы делает упор на туризм. Да, кое где там до сих пор можно встретить военные патрули. Отголоски недавних революций. Но тунисцы прилагают всевозможные усилия, чтобы отжать часть славы Египта. Заманивают системой All inclusive, большими отелями, белыми песчаными пляжами, лазурным Средиземным морем.

Правда купаться там можно не раньше 10 июня. Кроме пляжного отдыха, рекомендуют сафари в пустыню, где можно встретить рассвет, закат,посмотреть как живут бедуины и развалины Карфагена.

НЯЧАНГ

Сезон в этой вьетнамской туристической провинции уже идет и продлится до августа. До падения рубля более чем в два раза, во Вьетнаме все стоило смешных денег. Теперь уже не настолько, но цены по прежнему приемлемые.

Отдыхать во Вьетнаме комфортно до конца августа. Потом начинаются дожди. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учтите, что страна для ярых поклонников Юго-Восточной Азии. То есть если вы уже были в Таиланде, представляете какие там иногда бывают запахи, хаос на дорогах, нищета и вас эта комбинация не смущает, то вероятно вам здесь понравится. Еще один минус — долгий перелет. А если хотите относительно недорогие билеты, то придется лететь с пересадкой, а то и двумя.

УЗБЕКИСТАН

В восточную страну возможен вариант тура со встречей на месте. Добираетесь самостоятельно, а там уже вливаетесь в группу таких же путешественников. И местная турфирма обслуживает группу. Причем им не важно, приедут четыре или 20 человек. Программу выполнят.

А почему бы и не погрузиться в восточный колорит? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лететь в лучше осенью. В начале летом там довольно жарко. Покупая билеты на самолет за полгода можно сэкономить 20-30 тысяч рублей.

Хива (Ургенч)-Бухара-Самарканд — обязательны к посещению. В каждый из этих городов есть прямой рейс из Москвы. Если время позволяет, можно добавить Ташкент — дружелюбный и современный город.

БЕЛОРУССИЯ

Можно въезжать по российскому паспорту. Здесь также развивается речной туризм. В прошлом году запустили круизы. Пакетный тур с переездом из Челябинска на поезде стоит в районе 40 тысяч рублей. При этом в Беларуси вы будете находиться пять дней. Еще столько же займет дорога туда-обратно. Поэтому скорее всего имеет смысл отправиться в самостоятельное путешествие и купить билеты на самолет через Москву. В целом недели в этой стране будет достаточно.

Почему бы не отдохнуть в Беларуси? Фото: Михаил ФРОЛОВ

КРУИЗЫ ПО ЕВРОПЕ

Реки. Дунай, Сена — выбирайте что по душе и готовьте 100 тысяч рублей на человека. Столько в среднем стоит круиз. Само плавание дешевле, но вам же еще нужно добраться до страны, откуда он стартует. Зато трехразовое питание, комфортабельная каюта и остановки в мировых столицах.

Как вам идея круиза? Фото: Тимур ХАНОВ

Есть круизы по островам Греции или северные в сторону Финляндии, Норвегии. По Индийскому океану завозят Дубай и прочие страны Ближнего Востока.

ГРУЗИЯ

Та страна, куда летом дешевле отправиться туром. Билеты на регулярные рейсы достаточно дорогие и могут даже превышать стоимость пакетного предложения. Эта страна нынче стала местом слияния европейской и восточной культур. Плюс не забывайте о потрясающей природе и кухне.

С 23 июня авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Челябинска в Батуми. Они будут выполняться до 22 сентября. Цена билетов из Челябинска туда и обратно начинается от 20 тыс. 440 рублей.

Грузия несколько лет остается самой модной страной у российских туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Есть нюанс: не пытайтесь въехать на территорию в Грузии по загранпаспорту, где стоит отметка о пребывании в Абхазии. Грузины считают ее своей территорией, а потому болезненно относятся к людям, которые побывали там. Впрочем, россияне могут въезжать в Абхазию по обычному паспорту, поэтому проблем быть не должно. Но мы на всякий случайпредупредили!

КИТАЙ

Курорты Китая готовы принимать россиян без визы при условии поездки через турагенство. В остальные китайские города не нужно оформлять миграционное разрешение при путешествии группой от трех человек.

Поехать в Китай не так-то просто. Но туристические зоны КНР вполне гостеприимны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гостеприимный остров Хайнань продолжает принимать туристов. Правда турфирма, которая возила туристов туда из Челябинска, разорилась. Остается обращаться к федеральным туроператорам. Цены, у них, конечно, повыше уральских. Пятизвездочный отель на неделю обойдется в 45 000 рублей.

ДАЛЕКАЯ АФРИКА

Пик туристической моды нынче отдыхать в Кении, Танзании или на архипелаге Занзибар. Здесь вас ждут девственные заповедники. Все как в документальных фильмах про дикую природу: буйволы на водопое, статные львы…

Сегодня ходить гулять в Африку модно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати, рассказы о нечеловеческой жаре сильно преувеличены. Упомянутые страны находятся близко к экватору, поэтому температура здесь около +23 градусов. И не забудьте перед поездкой проверить на сайте Роспотребнадзора рекомендации: иногда из-за разного рода африканских эпидемий посещение экзотических стран не рекомендуют. Цена за шесть дней — около 150 тысяч рублей.

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