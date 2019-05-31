Инспекторы ГИБДД, «Галамарт» и «Комсомолка» поздравили челябинских водителей с Днем защиты детей

- Добрый день. С наступающим праздником вас! Попрошу выйти из машины. Вас ждут подарки и фото на память, - старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска, капитан Наталья Безменова встречает удивленный взгляд очередного водителя.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА

«А что за праздник» - так обычно реагировали автомобилисты, выходят из машины.

Все просто. Это не рядовой рейд инспекторов ГИБДД, а традиционная акция «Комсомольской правды» и сети магазинов постоянных распродаж «Галамарт», посвященная Дню защиты детей, который традиционно отмечается в первый день лета.

Инспекторы поздравляли водителей с наступающим Днем защиты детей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Три девушки-полицейские вместе с сотрудниками редакции и оранжевым котом – символом «Галамарта» в самом центре Челябинска – на площади Революции перед Молодежным театром, развернули масштабную акцию. Сами сотрудники ГИБДД назвали ее не иначе, как профилактическая. Одна из главных забот – защита ребенка. Точнее, соблюдение правил дорожного движения при перевозке детей. В первую очередь, речь идет о детских креслах. Нельзя перевозить детей младше семи лет без «удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка», - так гласит пункт 22.9 ПДД.

Мужчины рады неожиданному подарку для своих детишек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказалось, что в середине рабочего дня детские кресла у водителей пустуют. В детский сад всех уже развезли, а почти все школьники уже на каникулах. И, тем не менее, такая профилактическая акция оказалась очень полезной. Водителям и пассажирам еще раз напомнили о безопасной перевозке детишек. Все выдали специальные памятки, где приведены данные официальной статистики аварийности с участием детей. Там говорится о различных видах дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают, и даже погибают дети, о кратном увеличении числа травм, связанных с отсутствием средств пассивной безопасности.

Кот-«Галамарт» всегда вызывает восторг.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО

- У нас в семье два ребенка. Одному семь – в сентябре в школу пойдет, другому четыре года. Я утром привожу детишек в садик, и оба кресла оставляют в раздевалке. Вечером ребятишек уже родители забирают, - делится своим опытом одна из бабушек-автомобилисток.

- Безопасность детей превыше всего. Мы с мужем сейчас ждем ребенка, а наша бабушка уже все в Интернете про детские кресла прочитала. Теперь мы знаем, какое нужно будет купить. Чтобы была съемная спинка, чтобы можно было регулировать ширину и высоту, когда ребенок подрастает. А потом это кресло достанется второму нашему малышу. Мы с супругом планируем воспитывать двоих детишек, - рассказывает Яна, водительница кроссовера.

- Если кресло удобное, качественное, то и ребятишки в нем чувствуют себя комфортно. Им хорошо и сидеть и спать. У меня ребенку сейчас уже девять лет, за зиму вымахал (улыбается). Первым делом, когда он садится в машину, заставляю его пристегнуться ремнем. Это, как зубы чистить по утрам и вечерам, - это еще одна мама делится полезным опытом.

Игрушки от «Галамарт» - веселые и полезные.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЕ ВМЕСТЕ ДЕЛАЕМ ДОБРОЕ ДЕЛО

За час предпраздничной акции на дороге, «Комсомолка», совместно с инспекторами ГИБДД и «Галамартом» вручили подарки почти двум десяткам автомобилистов. Мужчины и женщины с улыбкой принимали подарки, благодарили за такое внимание. В детском наборе от «Галамарта» полезные и развивающие игрушки, близкие по тематике нашей совместной акции - «Умный робот» (светится и шагает за пользователем), стильная модель автомобиля «УАЗ» и Световой жезл», который загорается зеленым и красным цветом.

- ГИБДД УМВД Челябинска в эти дни работает и в рамках Всероссийской социальной компании «Без вас не получится», целью которой как раз является безопасность детей. Это прекрасно, что мы все вместе делаем общее доброе дело, заботясь о безопасности на дорогах. Предупреждаем водителей о безопасном движении. Это этого зависит жизнь и здоровье, и это главное, - отметила инспектор ГИБДД города, капитан полиции Мария Аюбашева.