Чем челябинцам запомнился заместитель губернатора Руслан Гаттаров

Руслан Гаттаров пришел в большую политику Челябинской области из профкома ЮУрГУ. Он закончил автотракторный факультет этого университета в 1998 году. Будучи студентом начал продвигаться по профсоюзной линии. Кандидат биологических наук. Гаттаров энергичен, молод, коммуникабелен. Любит раздавать интервью, оперирует модными терминами типа «проектное управление», «компетенции».

Из профкома Гаттаров шагнул в политику. Был депутатом Законодательного Собрания Челябинской области. Потом уехал в Москву и стал главным в стране молодогвардейцем от «Единой России».

В 2010 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Гаттарова сенатором от региона.

Через четыре года Борис Дубровский пригласил Гаттарова в правительство одним из своих замов и вверил ему экономический блок.

В марте нынешнего года Дубровский ушел в отставку. А сегодня, 31 мая, уволился Руслан Гаттаров.

«Я попросил Алексея Леонидовича принять мою отставку. Он удовлетворил мою просьбу. Управленцы должны перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали», — сообщил Гаттаров.

«КРЫЛЬЯ ПОВИСЛИ»

Слухи об увольнении важного чиновника ходили давно. Экономика региона стагнирует. Неясна судьба проекта конгресс-холла «Крылья», на которого Гаттаров так и не нашел инвестора.

Осталась на словах идея строительства платного дублера М5 на отрезке Сатка — Миасс.

Были коррупционные скандалы. В прошлом году задержали первого замминистра экономического развития Антона Бахаева. Как и Гаттаров, он пришел во власть из профкома ЮУрГУ.

ВСПЛЫЛИ ИМЕНА БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ

Антона Бахаева обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на подготовку саммита Россия — Казахстан, который в ноябре 2017 года прошел в Челябинске. На допрос силовики вызывали сестру Руслана Гаттарова, когда распутывали схему вывода денег в оффшоры. Репутация чиновника чуть дрогнула. Но Гаттаров пост сохранил.

При Гаттарове была упразднено министерство промышленности региона. Алексей Текслер минпром возрождает.

Девять лет назад Гаттаров засветился в неприятной истории: постановочной видеосессии во время тушения лесных пожаров, которые полыхали в Рязанской области. Блогеры раскусили постановочный сюжет: у молодогвардейцев были новые не испачканные лопаты и спецовки. А еще за кадром звучал голос: «Ирина, ты сфоткалась?».

Скандал тогда замяли. Карьера Гаттарова набирала ход...