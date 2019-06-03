2019-06-03T15:48:13+03:00
Общество

Очередь в детский сад в Челябинске 2019: как найти свою путевку, не потерять место и поменять детский сад

Полезные советы для родителей
Лидия ПЕСКОВА
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Этим летом Челябинск раздаст 14 тысяч путевок в дошкольные заведения.Этим летом Челябинск раздаст 14 тысяч путевок в дошкольные заведения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Увы, в России дошкольное образование не считается обязательным. Этот факт больно бьет по родителям малышей до трех лет. Пособие у нас платят до 1,5 лет, а гарантированно попасть в садик можно только в три года. Вот родители и стараются занять очередь в детский садик в Челябинске еще с роддома. А по весне, когда город проводит массовое комплектование детских садов, с надеждой ищут свою фамилию в списках получивших путевки.

КАК УЗНАТЬ СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ

Как раз с этим все просто. Зайти на сайт es.edu-74.ru, найти свою очередь и узнать ее статус.

ОЧЕРЕДЬ НЕ ДОШЛА. ПУТЕВКИ НЕТ

Напротив вашей фамилии все еще стоит слово «очередник». Для ребят младше трех лет это слово хорошего не сулит: вам, скорее всего, придется ждать целый год до следующей комплектации.

Если ребенку исполнилось три, пока не паникуйте.

У чиновников нынче строгое указание — обеспечить путевками всех детей старше трех лет. Если все-таки места для вас не хватило, не отчаивайтесь и ждите. Кто-то откажется от путевки за лето, в каком-то садике откроют новую группу — малыша возьмут, но чуть позже.

Только не расслабляйтесь. Путевка может свалиться в любой момент. Время от времени проверяйте электронную очередь. Извещение о выделении вам путевки может попросту не прийти.

ПУТЕВКУ ДАЛИ. И САДИК НРАВИТСЯ

Если вы получили путевку, то статус «очередник» поменяется на запись «направлен в ДОО». Чтобы не потерять место, вы должны до 15 августа подойти к заведующей детсадом и написать заявление о зачислении в садик. Иначе вашу путевку передадут другим детям, а статус вашего заявления в электронной очереди поменяется на «заморожен». Тогда участвовать в дальнейшем распределении мест ваш ребенок не будет. Чтобы еще раз активировать место в очереди, вам придется идти в районо.

Кстати, не ждите до конца лета. Иногда малышей берут в группу в июле, когда из сада уйдут первоклашки, а в группе сделают свежий ремонт.

ПУТЕВКУ ДАЛИ, НО НЕ В ТОТ САДИК

Пожалуй, самая трудная ситуация. Место есть, но оно не подходит. Что делать?

Во-первых, можно отказаться от места. Для этого нужно прийти к заведующей детсадом и оформить отказ. Статус заявления в электронной очереди поменяется на «отказ». Чтоб активировать очередь, придется снова посетить чиновников из районо.

Во-вторых, можно оформиться в садик, взять справку о зачислении и обратиться и в районо для оформления перевода.

Что лучше, сейчас не скажет никто. Поговорите с заведующей, с сотрудниками комитета по делам образования. Они знакомы с ситуацией изнутри и подскажут вам оптимальный план действий. Также можете поискать готового обменяться на детских форумах города.

Кстати, при комитете по делам образования Челябинска работает консультант по дошкольникам. Звоните ей на его номер: (351)263-68-18 с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. В пятницу и в выходные консультант не работает.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться за обменом путевки

Металлургический район:

ул. Комаровского, 4А, тел.: 722-63-41, 721-58-48.

Калининский район:

ул. Ферросплавная, 126, тел. 219-12-55.

Курчатовский район:

ул. Захаренко, 5Б, тел. 742-98-25, 742-69-36.

Ленинский район:

ул. Машиностроителей, 48, тел. 253-06-49.

Советский район:

пр. Ленина, 89, тел. 265-49-67, 265-49-63.

Тракторозаводский район:

ул. Бажова, 121А, тел. 724-06-84.

Центральный район:

пр. Ленина, 89, тел. 265-49-34, 265-49-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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