«Выйти замуж за «принца»: жительница Челябинска не может избавиться от брака с богатым иностранцем

Наталья Коули развелась с мужем-британцем семь лет назад. Супругов развели в Англии. А в России она все еще считается замужней из-за неразберихи с документами. Из-за этого у Натальи возникли большие проблемы в родной стране.

«Выйти замуж за иностранца»: брак жительницы Челябинска с англичанином обернулся кошмаром 00:00 00:00

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Челябинка познакомилась с будущим мужем на отдыхе в Эмиратах. Она приехала сюда по путевке, а он прибыл в страну по работе. Через десять дней путевка закончилась, и Наталья вернулась в Россию. Какое-то время пара переписывалась, созванивалась, а потом иностранец сделал предложение. Дальше переезд, свадьба в Дубаи и счастливая жизнь. Муж — директор рекламного агентства, в деньгах семья не нуждалась. Практически замужем за принцем! Супруги пожили в Эмиратах, а потом переехали в Саудовскую Аравию. Также какое-то время жили в Англии и в Южной Африке.

— За границей долго привыкать к быту не пришлось. Кухня тоже мало отличается. Пельмени, борщ и пироги от невестки, конечно, семью удивили, но понравились. Английский язык я знала плохо, специально прошла курсы. А вот супруг ни в какую не хотел учить русский. А еще ехать в Россию. За все время отношений он был здесь один раз — когда делал мне предложение, — рассказывает Наталья.

Раз в год, во время отпуска, она летала на Родину одна. За рубежом работала учителем физкультуры в школе, а потом тренером по пилатесу в фитнес-клубе. Родители не были у нее в гостях — в силу возраста нелегко оформлять документы и лететь на самолете так далеко.

Наталья со своим бывшим супругом. Фото: из личного архива.

— Мы прожили 12 лет. Решение развестись было общим. Менталитет разный, ругаться начали. Может, отношения уже изжили себя. Развели нас по арабским законам — за день, без всяких проблем. Потом мы сходили в английское консульство и написали заявление о разводе. После я вернулась в Россию. А он — в Англию, — вспоминает Наталья.

Совместной недвижимости супруги не нажили, делить было нечего. Детей тоже не было.

— Почему ничего не нажили в браке? Потому что у супруга не было желания откладывать деньги. Его хобби — поло. На него он не жалеет ни времени, ни денег. Может все потратить на покупку лошади или сорваться и поехать на соревнования. Бывают жадные иностранцы, а он, наоборот, расточительный.

Расстались спокойно, без конфликтов. Но спустя время выяснилось, что ни по российским, ни по английским законам пару не развели.

— Бывший муж сказал, что нужно провести суд либо в Англии, либо в России. Мне туда ехать не дешево, и он сюда лететь не хотел. Велел выслать необходимые документы. За процесс должен был взяться его адвокат. Через месяц мне пришло свидетельство о расторжении брака из английского суда. Но не оригинал, а копия. Я поехала в адвокатскую контору, чтобы мне перевели этот документ. Там ответили, что переведут, но толку от этой бумаги нет. У меня ее нигде не примут — нужен либо оригинал документа, либо на этой копии должен стоят штамп «Апостиль».

Оригинала документа она так и не дождалась.

МУЖ СПЕЦИАЛЬНО ТЯНЕТ ВРЕМЯ

Из-за неразберихи с документами Наталья не может устроиться на работу по специальности — она товаровед. Эта профессия материально ответственная. Служба безопасности сразу отметает человека, у которого есть родня за рубежом. Какое-то время она работала оператором видеонаблюдения в частном охранном предприятии. Сейчас состоит на учете в центре занятости.

Из-за неразберихи с документами Наталья не может устроиться на работу. Фото героя публикации

В 45 лет Наталья поменяла паспорт. В паспортном столе ей тогда сказали: нужно принести или свидетельство о разводе, или свидетельство о браке. Ни того ни другого у нее нет. Поставили автоматически штамп о замужестве.

— Когда мы развелись, бывший муж материально мне немного помогал. Я эти деньги не тратила, копила и купила комнату. Но, получается, она была куплена в браке, и теперь я не могу ее продать. Нужно от него или согласие, или штамп в паспорте, что мы разведены.

По словам Натальи, бывший супруг, скорее всего, специально тянет время.

— Как мне объяснили юристы, по закону, в течение трех лет я могу подать апелляцию на развод. Может быть, за то время, что мы жили вместе, у него появился какой-то бизнес или недвижимость, о которых я не знаю. Он выжидает время, чтобы я не смогла подать иск на раздел имущества.

КОММЕНТАРИЙ

Проблему можно решить несколькими способами

— Ситуация немного нестандартная. Но есть много вариантов, как решить этот вопрос, — говорит председатель Челябинской коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин. — Можно по линии Министерства иностранных дел или по линии Министерства юстиции попытаться сделать запросы, чтобы получить либо свидетельство о заключении брака, либо свидетельство о его расторжении.

Совет: обязательно храните свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении детей. Документы восстановить сложно. При заключении брака каждому из супругов дают свой экземпляр свидетельства, если дают одно, нужно получить второе. Даже, если разводиться вы не собираетесь. То же самое касается любых иностранных документов. В идеале делать своевременно их перевод, нотариальное удостоверение, чтобы была иностранная версия документа и заверенный перевод на русский язык.

КСТАТИ

Какие еще существуют особенности при разводе с иностранцем:

1.Ребенка могут оставить отцу. В европейских странах 90% детей после развода остаются проживать с матерью. Но в мусульманских государствах их часто оставляют папам. Также есть тенденция, что детей оставляют на воспитание гражданину той страны, в которой они рождены.

2. Суд часто встает на сторону своих сограждан. Например, если суд происходит во Франции и спорят между собой француз и россиянка, высока вероятность, что победит француз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.