2019-06-04T08:03:12+03:00
Общество

Ученые МГТУ им. Г.И. Носова на горизонте новых возможностей

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Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова стал соорганизатором масштабной международной научно-технической конференции «Функциональные материалы: прогнозирование свойств и технологии изготовления», которая прошла на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета в рамках международного проекта «EC Horizon 2020 MSCA-RISE-2016 FRAMED» программы «Горизонт 2020».

Проект направлен на улучшение понимания процесса разрушения материалов с целью разработки передовых технологических решений. Между тем, этот проект реализуется в рамках крупнейшей в истории Европейского Союза программы по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Программа оказывает поддержку широкому спектру деятельности: от научных исследований до демонстрационных проектов и инноваций, готовых к выходу на рынок.

В проекте «FRAMED» МГТУ принимает активное участие с 2016 года, а в этом году впервые выступил соучредителем большой конференции совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом и Университетом Шеффилда (Великобритания). Со стороны магнитогорского университета в конференции приняла участие команда научно-исследовательского института МГТУ «Наносталей». Участники представили свои доклады, в том числе организовали большой пленарный доклад на английском языке. Одним из результатов конференции стала предварительная договоренность МГТУ им. Г.И. Носова и Университета Шеффилда о заключении двустороннего договора о сотрудничестве по всем направлениям совместной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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