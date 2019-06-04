2019-06-04T15:12:15+03:00
Общество

Как сделать улыбку идеальной: на вопросы об эстетической стоматологии отвечает стоматолог Вячеслав Кайгородов

Виниры или безметалловые коронки — что выбрать и кому подойдут?
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Безметалловые коронки IPS E.Max Press, коронки на основе диоксида циркония или импланты — в чем их различия, и как определиться с выбором? Может ли зуб «портиться» под виниром? И кому противопоказано устанавливать виниры? На эти и другие вопросы читателей отвечает стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон» Вячеслав Кайгородов.

ячеслав Кайгородов, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон».

ячеслав Кайгородов, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии «Аполлон».

Стоматология «Аполлон» оснащена терапевтическим, ортопедическим и хирургическим кабинетами. Штат специалистов высокого уровня знаний имеет значительный опыт в различных областях стоматологических услуг для диагностики и лечения различных заболеваний зубов и полости рта у взрослых.

В стоматологии «Аполлон» представлен полный спектр услуг: лечение, реставрация, восстановление целостности зубных рядов, протезирование и имплантация.

Стоматология «Аполлон» — участник проекта «Клиника года — 2019. Южный Урал».

Стоматология «Аполлон»

г. Челябинск, ул. Курчатова, 10 (входная группа со стороны улицы)

Тел.: (351) 260-22-11, 8-922-232-84-23

www.apollon74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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