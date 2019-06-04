В Челябинске пройдет форум «Медицина, доступная каждому»

7-8 июня 2019 г. в Челябинске на площадке RadissonBlu (ул. Труда, 179) состоится V межрегиональный форум «Медицина, доступная каждому». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте uralmedforum.ru.

Событие, нацеленное на поиск эффективных решений по совершенствованию предоставления качественной и доступной медицинской помощи, прежде всего, обратит внимание на инновации в здравоохранении.

География Форума, который проходит в Челябинске уже в пятый раз, в этом году значительно расширена: впервые, для того, чтобы обменяться опытом со своими российскими коллегами и презентовать собственные наработкина Южный Урал приедут зарубежные специалисты из Израиля, Болгарии и Канады.

Во многом об успехах в оказании высокотехнологичной медицинской помощи широкая общественность, в том числе и зарубежная, узнала благодаря тому, что полгода назад именно в Челябинской области провели операцию по замене тазобедренного сустава известному спортсмену Джеффу Монсону. В июне 2019 года двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск снова приедет в Челябинск: плановый осмотр у своего лечащего врача он совместит с участием в Форуме «Медицина, доступная каждому».

В программе Форума — выступления экспертов со всей страны: из Свердловской, Новосибирской, Курганской, Нижегородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Спикерами Форума «Медицина, доступная каждому» станут руководители различных медицинских организаций, в том числе крупных федеральных центров; профессионалы в разных областях медицины; представители пациентского сообщества; медицинские юристы. В рамках сателлитного круглого стола участники смогут принять участие в дискуссии на тему освещения медицинских вопросов в СМИ.

Впервые за историю форума его делегаты смогут заслушать приветственное слово от патриарха отечественной медицины, Почетного Президента Общества врачей России, лауреата Нобелевской премии мира, академика Российской Академии наук, Героя социалистического труда, профессора Евгения Ивановича Чазова.

На Форуме в Челябинске состоится подписание Соглашения о взаимодействии междуобщероссийской общественной организацией «Общество врачей России» и Партией пенсионеров.

В программе первого дня, 7 июня, будут представлены актуальные дискуссионные вопросы, касающиеся системы здравоохранения в целом. 8 июня площадка будет предоставлена для работы I межрегионального ТРАВМАФОРУМа с его акцентом на инновации в одной из самых динамично развивающихся сфер медицины — травматологии-ортопедии.

Событие в Челябинске осветят федеральные ТВ-каналы.