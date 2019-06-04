Родителей напугали ликвидацией особых групп в челябинских детсадах

В обычных садиках Челябинска есть не совсем обычные группы. Для ребят с проблемной речью — логопедические. Для детей с нарушением осанки — ортопедические. От воспитателей пошел слух, что последние хотят закрыть. И тогда сколиоз с плоскостопием будем исправлять дома?

Что будет с коррекционными группами в челябинских детсадах 00:00 00:00

В САДИКЕ ЛЕЧАТ, А В ПОЛИКЛИНИКЕ — РАЗВОДЯТ НА ДЕНЬГИ?

— Когда дочке исполнилось три года, мы купили планшет. Мультики она смотрела часами. А потом у ребенка сгорбились плечи. Врач поставил диагноз «кифоз» и направил нас в коррекционную группу, — рассказывает жительница Челябинска Ангелина.

В ортопедической группе с ее дочкой Полиной каждый день занимался инструктор по ЛФК, детей бесплатно водили в бассейн и в течение года проводили два курса массажа. Ангелина уверена, что без помощи садика «выправить» спину было бы сложно.

— Ортопед в нашей детской поликлинике «мертвый». Ни разу нам не назначил массаж или физиопроцедуры. Раздавал только купоны на скидку в ортопедический магазин. А в садике нас лечили бесплатно, — говорит Ангелина.

И вот теперь якобы массажисты, инструкторы ЛФК готовятся к сокращению. А родители бьют тревогу: закрывать такие группы нельзя.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ПМПК

Мы позвонили в администрацию Челябинска и узнали, как все будет на самом деле.

— Коррекционные группы, конечно же, не закроют. Просто изменится их контингент, — объяснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» -Челябинск» в городском комитете по делам образования.

По словам чиновников, сегодня часть больных ребятишек ходят в коррекционные группы, а другая часть — в комбинированные. Причем, ребят с нарушением осанки из комбинированных групп также водят на ЛФК и массаж.

По новым правилам, в коррекционные группы будут брать детей с наиболее сильными патологиями. А дети с легким нарушением осанки отправятся в смешанные группы. Но каждый день их будут водить на процедуры. Кого куда распределят — решит ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия — прим. ред.).

— Помощь не сократится, — заверили «Комсомолку» в пресс-службе министерства образования Челябинской области. — Каждый год из регионального бюджета на таких ребят тратят более 40 млн рублей. Только в прошлом году мы открыли 300 дополнительных мест в коррекционных группах и 450 мест в комбинированных группах. Программа поддержки таких дошколят рассчитана, как минимум, до 2021 года.

КСТАТИ

Как попасть в коррекционную группу в садике

Одного желания мало. Вот два способа:

1. Вас направит детсад

Отбор детей в коррекционные группы поводится в старшей группе, когда ребятам около пяти лет. Обычно в садик приходит комиссия из поликлиники, осматривает ребят и, заметив проблему, выдает направление на ПМПК.

ПМПК — это три приветливые тети, которые просят ребенка прочитать стишок, собрать кубики, рассказать стихотворение. Прежде всего, они оценивают общее развитие ребенка и речь (нужно для направления в логопедическую группу). Рассматривать ноги, осанку они не станут — ограничатся просмотром справки от доктора.

Заключение комиссии является основанием для зачисления в ортопедическую группу. Если в садике нет коррекционных групп, вам предложат перейти в другой.

2. Вы напроситесь сами

Иногда доктора из поликлиники могут проявить халатность и не увидеть проблему ребенка. В этом случае попросите направление у заведующей детсадом. А на ПМПК принесите заключение вашего доктора: из поликлиники или из частного центра. Если проблема есть — место в коррекционной группе вам обеспечено.

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