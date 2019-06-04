2019-06-04T15:12:15+03:00
Дом. Семья

Знаменитый высокогорный кот Антон из Челябинской области оказался кошкой

Котейка пропал с троп национального парка «Зюраткуль»
Инна КУМЕЙКО
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Романтика! Туман, камни в лишайниках, полосатый путешественник. Фото: Евгений Присухин.Романтика! Туман, камни в лишайниках, полосатый путешественник. Фото: Евгений Присухин.
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Пушистый красавец стал звездой национального парка «Зюраткуль». Ежедневно на здешние живописные вершины взбираются десятки туристов. На уступах их встречает пушистый кот, вызывая неизменный восторг. Надо же, высокогорный Матроскин! Не на печи мурлыкает, а по скользким камням прогуливается.

Соцсети наполнились фотографиями дикого домашнего животного: котейка на камушке, на тропе, в туманной дали.

Фото увидела жительница деревни, расположенной неподалеку от национального парка.

Высокогорный обитатель позировал многим, выпрашивал вкусняшки. Фото: Георгий Лазарев.

Высокогорный обитатель позировал многим, выпрашивал вкусняшки. Фото: Георгий Лазарев.

— Ой, это же мой кот Антон, он убежал несколько месяцев назад, мы его искать устали. Спустите, пожалуйста, Антона с горы! Я его люблю, — взывала селянка в соцсетях. И в доказательство прикладывала снимки пропавшего питомца. Кот на фото хитро щурился.

Но Антон высокогорный оказался вовсе не Антоном.

ОШИБЛИСЬ С ПОЛОМ

— Кот фотографам позировал охотно, а в руки шел избирательно. Челябинка Диана Аладина с сыном тоже побывали на скалах Зюраткуля и познакомились с котейкой. Тот милостиво разрешил себя погладить, пошел на руки, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сотрудница пресс-службы парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Как с открытки. Фото: Евгений Присухин.

Как с открытки. Фото: Евгений Присухин.

Оказалось, что это не кот, а кошка. И при внимательном осмотре состояние путешественницы оказалось не ахти каким. Задняя лапа когда-то была сломана и неправильно срослась. Шерсть забита клещами. Но забирать с собой кошку Аладиновы не решились. За что себя потом корили.

ПУСТЬ НОВЫЙ ХОЗЯИН БУДЕТ ДОБРЫМ

Через неделю Диана с сыном опять поехали на Зюраткуль, чтобы забрать кошку. Но пушистой красавицы никто не видел. Обидно!

— Уже на равнине продавец сувениров сообщила Диане, что хвостатую путешественницу подобрал какой-то мужчина. Нес ее бережно, за пазухой. Мы все надеемся, что кошка поправится и будет жить дома, а не в лесу, на скалах, — говорит Марина Фомина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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