В Челябинске прошла ежегодная благотворительная акция под названием «Мир для детей»

Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня защиты детей и проводится уже в пятый раз. Его организаторами выступают Общественный совет при ГУФСИН области, а также благотворительные фонды «МОСТ» и «Прикосновение к жизни».

Благотворительное мероприятие состоялось 2 июня в челябинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Небесная канцелярия благоволила и подарила великолепный день, теплый и солнечный.

К началу праздника на площадке летнего театра у карьера собрались сотни горожан с детьми. Приходили целыми семьями: мамы, папы, бабушки и дедушки. На входе на площадку расположилась полевая кухня. Сотрудники ИК-6 ГУФСИН области накормили всех желающих вкусной кашей и горячим чаем.

Организаторы мероприятия позаботились не только о «хлебе», но и о «зрелище»: подготовили насыщенную четырехчасовую программу.

В концерте участвовали талантливые вокалисты и танцевальные коллективы города. В их числе хореографическая студия «Калинка», школа Танцев UNI — DANCE, студия танцев «Шадо», образцовый коллектив Театр танца «Эхо», школа брейк-данса «BORN2DANCE», хоровой коллектив «Голос детства», Студия эстрадного танца «STELLS-SHOW», детский театр «Диалог» и другие.

Но, по уже сложившейся традиции, первым на сцену вышел вокально-инструментальный ансамбль сотрудников уголовно-исполнительной системы области «Уральская крепость». Руководит коллективом дирижер Дмитрий Спирев. В исполнении ВИА прозвучали популярные мелодии из кинофильмов и мультфильмов. Затем веселую песню «Оранжевое лето» всем присутствующим подарила еще одна сотрудница ведомства из лечебно-профилактического учреждения №3 Наталья Журавлева. Продолжила заряжать публику отличным настроением дочка сотрудника ИК-11 Ирина Губанова. Композиция «Вершины» в ее исполнении стала настоящим хитом. Отметим, в копилке достижений девушки немало побед в профессиональных вокальных конкурсах: городских, областных и международных.

В программу праздничного мероприятия также были включены конкурсы, творческие мастер-классы, игры с аниматорами, работали десятки площадок разной направленности: от развлекательных до познавательных и интеллектуально развивающих.

Для каждого нашлось занятие по душе. Самые маленькие участники рисовали разноцветными мелками на асфальте, дети чуть постарше раскрашивали интерьерные слова, вырезанные из дерева. Популярными были «семья», «любовь», «нежность», «дружба», «счастье».

Работали фото зоны, чтобы каждый участник навсегда сохранил воспоминания об этом событии.

Большой интерес у гостей праздника вызвала Уральская лига дрифта. Любопытные мальчишки, от мала до велика, внимательно разглядывали автомобили, а самые смелые даже решились посидеть в салоне и почувствовать себя бесстрашными гонщиками.

Еще один участник акции с помощью аквагрима превратил маленьких посетителей

мероприятия в сказочных героев. Взрослым и детям также предлагалось поэкспериментировать и довериться профессиональному парикмахеру, который создавал на головах оригинальные прически и делал модные укладки.

Нашлось занятие и для любителей садоводства. Челябинцы и гости города смогли поучаствовать в интересном мастер-классе по высадке клубники и декоративных елей в горшочки.

В завершении праздника состоялась лотерея. Победители получили возможность провести выходные всей семьей на базе отдыха «Красный камень» и в гостевом доме «АУРИНКО».

Спонсорами еще одного лота — путевки в детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» — стал Общественный совет при ГУФСИН области. Счастливая обладательница приза отправится на отдых в августе. Девочку ждет живописное озеро Еловое, чистый воздух, четырехразовое питание, насыщенная и яркая программа: конкурсы, театрализованные представления, фестивали творчества.

— Акция «Мир для детей» — это безусловная любовь к детям и благотворительность. Мы стараемся донести мысль о том, что каждый человек по велению сердца может стать добрым волшебником и превратить самый обычный день в День добрых дел, — отмечает директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» и член Общественного совета при ГУФСИН области Ольга Черепанова.