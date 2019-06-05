Как я устраивался на «несложную и хорошо оплачиваемую» работу лже-газовщиком

Листаю за завтраком ленту «ВКонтакте», и попадается на глаза интересное объявление:

— Набираем команду парней для работы: проверка газового оборудования. Командировка. Несложная и ХОРОШО оплачиваемая работа. Не упусти возможность разбогатеть. Подробности — в личном сообщении, — написала на своей странице в соцсети незнакомая мне жительница Челябинской области Анастасия.

К вакансии прилагается фото сумки, полной денег. Картинка мотивировала меня тут же написать сообщение работодательнице. Мол, хочу скорее разбогатеть, давайте сюда эту вашу легкую работу с большой зарплатой. Анастасия задала только один вопрос: есть ли у меня судимость. И получив отрицательный ответ, велела оставить свой номер телефона для связи.

Объявление во "ВКонтакте"

СТАТЬ ГАЗОВЩИКОМ — «МНОГО УМА НЕ НАДО»

Пока ждал звонка, полазил еще по Интернету и нашел обсуждение этой самой вакансии в группе «ЧП Миасс» в VK.

— Как думаете: чтобы стать газовщиком, нужны специальные знания, документы и квалификация? Похоже, новая схема сбора средств у доверчивого населения отработана, — написал подписчик группы.

Пользователи соцсети подозревают, что таким образом набирают на работу лже-газовщиков — тех самых, что ходят по квартирам и впаривают дорогие ненужные приборы, пугая утечкой газа и взрывом.

Анастасия на такие заявления отвечала грубо. Также, по ее словам, «чтобы стать газовщиком, нужно иметь только желание заработать», даже «много ума не надо».

300 КВАРТИР В ДЕНЬ

Через пару часов мне перезвонил мужчина и рассказал про эту вакансию:

— Работа вахтовым методом. Сейчас заключили договор в Белорецке, и срочно нужны люди туда. Суть такая: ходить по квартирам, проверять газовое оборудование и замерять вентиляцию с помощью специального прибора. Результаты записываете, хозяин квартиры расписывается, и уходите.

— Какая зарплата?

— 20 рублей за квартиру. За день нужно обойти два-три дома по сто квартир. Это минимум. При хорошей работе назначаетесь старшим и получаете уже 35 руб. с квартиры.

— Работа официальная?

— Да, оформляем договор. Ежемесячно на карту зачисляется официальная зарплата — 3000 руб. Остальное — наличными. Плюс суточные 500 руб. в день.

— Читал про лже-газовщиков, которые впаривают пенсионерам дорогущее оборудование. Тут не такая работа?

— Ничего не нужно продавать. Работаем по договору с управляющей компанией. Согласовываем время выезда наших мастеров. Жильцов оповещают через объявления на подъезде.

Газовщики должны работать по договору с Управляющей компанией.Фото: Мария ЛЕНЦ

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

В Челябинской области обслуживанием газового оборудования официально занимаются 38 организаций. Есть как крупные и известные многим (к примеру, «Челябинскгоргаз» и «Газэнергосервис»), так и новички.

— Это свободный рынок. Нужно только уведомить о своей деятельности жилищную инспекцию. Все наши специалисты проходят обучение и аттестацию. Но мы не знаем, как работают другие организации, — рассказали нам в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз».

Вспомним взрыв газа в Магнитогорске. В народе ходила версия, что виновны могут быть лже-газовщики, которые приходили к жителям накануне. Это были люди без навыков и соответствующего опыта. Якобы они могли установить трубки в квартирах, из-за которых и произошла утечка.

ПРАВДА ИЛИ ОБМАН

Вернемся к нашей вакансии. За рабочую смену нужно обойти 300 квартир. С каждой по 20 руб. Итого 6000 руб. в день — очень привлекательно! Даже при десятичасовом рабочем дне это две минуты на одну квартиру. По-моему, фантастика.

Для сравнения на сайте ООО «Газэнергосервис» в вакансиях слесаря по обслуживанию внтуридомового газового оборудования указана зарплата от 22 тыс. руб. А никому не известная частная фирма, получается, предлагает в шесть раз больше.

Что еще настораживает в этом объявлении: отпахав месяц, вы рискуете получить всего 3000 руб. Ведь именно такая зарплата будет прописана в договоре. Остальное только наличкой. Видимо, в обход налогов.

Если присутствует какая-то афера, по телефону никто об этом, конечно, не расскажет. А приедете в другой город — и куда деваться? Такие случаи с вахтовиками случаются.

Рисковать в погоне за большими деньгами, или нет — личное дело каждого. Гарантией является только официальное трудоустройство с полностью белой зарплатой. Не будет лишним проверить организацию в реестре на сайте Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Но название той самой конторы, что предлагает мне поехать в Белорецк, по телефону мне так и не назвали. Видимо, есть что скрывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.