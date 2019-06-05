Зачем власти Челябинска убирают кольцо на перекрестке улиц Дарвина — Блюхера

Очередная вырубка деревьев в Челябинске возмутила горожан. На днях лиственницы и тополя начали спиливать на кольце ул. Блюхера и ул. Дарвина. Здесь собираются сделать перекресток со светофором, разорвав кольцо на несколько частей.

ПОЧЕМУ НЕ ДОЖДАЛИСЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ?

Люди возмущаются: власти обещали подойти к вопросу взвешенно, и вдруг вышли с пилами. К тому же, на 27 июня назначены публичные слушания. Получается, деревья уничтожили, не дождавшись обязательного мероприятия.

— На публичных слушаниях рассмотрим вопрос о строительстве развязки на пересечении Троицкого тракта и ул. Дарвина, — объяснил начальник дорожного отдела Управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Алексей Гурин. — А слушания по переустройству кольца на пересечении ул. Дарвина — ул. Блюхера проходили дважды — в 2012 году и спустя четыре года. Градостроительная документация тогда была утверждена, потому еще одних слушаний вопрос не требует.

А генеральным планом развития города на Дарвина-Блюхера вообще заложена многоуровневая развязка. Но пока мэрия ограничивается разрывом кольца и установкой светофора.

Закончить работы планируется осенью.

ЗАЧЕМ РВАТЬ КОЛЬЦО?

Власти утверждают, что сейчас все заторы на ул. Блюхера в сторону центра города по утрам и из центра по вечерам вызывает именно это место.

— По правилам дорожного движения, машины на Блюхера должны сначала пропустить тех, кто стоит на кольце. При устройстве перекрестка и регулировке светофора приоритеты сменятся. А на улицу Дарвина с Блюхера можно будет уходить направо по отнесенному повороту, — объясняет директор по строительству фирмы-подрядчика АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

ЧТО ВЫСАДЯТ ВМЕСТО ВЫРУБЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Кольцо на перекрестке ул. Дарвина — Блюхера «разорвут» на четыре части. Из 400 растущих там лиственниц и тополей вырубят 132.

Схема кольца на перекрестке ул Блюхера — Дарвина после переустройства. Справа — центр города. Слева — выезд из Челябинска.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Вместо них высадим 92 десятилетних крупномера: 21 яблоню, 18 елей, 28 лип, 14 груш, 11 лиственниц. Еще: 38 кустов боярышника, 18 кустов кизильника, 71 куст дерена. Ухаживать за ними будет городская администрация. Деревья высотой от трех метров. Высадим осенью и весной, — говорит Алексей Струговец. — Плюс, газоны: завезем хороший грунт, засеем его травой.

Кроме того, «Южуралмост» в качестве компенсации собирается высадить 470 тополей, кленов, яблонь в других точках Советского района. Места высадки укажет районная администрация.

ЧТО БУДЕТ С МОСТОМ И ДЕРЕВЬЯМИ НА УЛ. ДАРВИНА?

А что со строительством путепровода по Троицкому тракту и устройством развязки на пересечении тракта и ул. Дарвина, ради которого все затевалось?

— Идет согласование с железной дорогой, с сетевыми организациями. Завозим строительные конструкции и инструмент. Осенью сдадим часть путепровода по направлению из города. О расширении ул. Дарвина пока речи не идет. Глава региона Алексей Текслер поручил внимательно отнестись к теме, учтя интересы и автомобилистов, и пешеходов, — сказал Алексей Струговец.

Деревья на ул. Дарвина для расширения дороги рубить запретили.