Православные челябинцы отмечают Вознесение Господне

Эта рубрика выходит в средам в еженедельном выпуске газеты «Комсомольская правда» и на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) в 15:00.

5 июня, среда

Почему нужно крестить младенцев 00:00 00:00

Разрешается рыба

Отдание праздника Пасхи

Преподобная Евфросиния

В миру Предслава, дочь князя. С детских лет она любила молитву и чтение. Отвергла предложение о замужестве и стала монахиней. Жила при Софийском соборе. В 1128 году епископ поручил ей устроить женский монастырь в Сельце. В построенном Спасо-Преображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью, разным ремеслам. В 1161 году с ее помощью был построен собор, сохранившийся до наших дней.

Незадолго до смерти преподобная Евфросиния поехала по святым местам. Поклонившись святыням Константинополя, она прибыла в Иерусалим, где скончалась в Русском монастыре Пресвятой Богородицы в 1173 году. Ее тело было перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесли в Полоцк.

6 июня, четверг

Нет поста

Вознесение Господне

В сороковой день после воскресения Иисуса его ученики собрались в доме. Христос явился им, говоря:

- Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет.

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их на гору Елеонскую. Ученики стали спрашивать:

- Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?

- Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, - ответил Спаситель. - Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете проповедовать обо Мне (…) до края земли.

Сказав это, Иисус Христос, подняв руки, благословил учеников и стал возноситься на небо, и скоро облако взяло Его из вида их.

7 июня, пятница

Разрешается рыба

Иннокентий Херсонский

Обладал проповедническим талантом. Его называют «Русским Златоустом». Оставил много замечательных научных произведений. Самый значительный, который должны читать все православные, - это «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа».

В 1847 году его назначили в Херсоно-Таврическую епархию, где разноплеменная православная паства непрестанно подвергалась влиянию немецких колонистов. Ему следовало восстановить в Крыму древние христианские памятники, разрушенные татарами, и основать свой «Русский Афон».

Он обновил в Инкерманской скале древний храм. Принимал самое живое участие в бедствиях Крымской войны. Воины очень любили его. В сражениях он обходил ряды войск, ободряя героев.

Он заболел, находясь в Севастополе во время битвы русских войск с неприятелем, и на обратном пути в Одессу скончался в Херсоне 25 мая 1857 года в светлый праздник Живоначальной Троицы.

Суббота, 8 июня

Поста нет

Святой мученик Георгий Новый

Родился в XVI веке в знатной болгарской семье, получил хорошее образование. В то время Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды турки надели на голову 25-летнего Георгия круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил ее на землю. Его беспощадно били палками, но святой твердо держался. Потом его повели по городу под барабанный бой с криками. Посреди города разожгли большой костер и бросили его в огонь, а сверху набросали трупы псов. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты это место озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять останки мученика для погребения. Тело Георгия перенесли в храм в городе Средце.

Воскресенье, 9 июня

Поста нет

Святой исповедник Иоанн Русский

Служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Был взят в плен и продан начальнику турецкой конницы. Он привез его к себе на родину. Там он переносил унижения и побои. Ухаживал за скотом и жил в углу стойла в конюшне.

Даже рабы издевались над ним. А он не сердился на них, а при случае помогал им в работе. За это хозяин дал ему свободу. Однако подвижник предпочел остаться в конюшне, где каждую ночь молился.

Икона Иоанна Русского.

В конце жизни Иоанн занемог и призвал священника, чтобы причаститься. Умер в 1730 году. Хозяин повелел похоронить его по христианскому обычаю. Через три с половиной года священник был извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре святые мощи были перенесены в храм, где стали происходить чудеса исцеления. Так что даже турки приходили сюда с прошением помощи.

Понедельник, 10 июня

Поста нет

Преподобный Никита исповедник

Жил в VIII веке. Служил епископом Халкидонским. Отличался милосердием, помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах.

В царствование иконоборца Льва Армянина (813 - 820) мужественно обличал иконоборческую ересь и убеждал поклоняться святым иконам. Перенес много страданий от нечестивого императора, был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Скончался в начале IX века. У мощей его совершались чудеса исцеления.

Вторник, 11 июня

Поста нет

Святитель Лука Крымский

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что «полезно для страдающих людей», выбрал медицину.

По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства. Слова епископа Ташкентского Иннокентия: «Доктор, вам надо быть священником» были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно посвящен в епископа. С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 г. Владыка Лука был правящим архииереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День всех святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления.

В 1996 г. состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Бог молитвами святителя Луки да даст и нам крепости в несении своего креста и добром исповедании Святой Православной Веры.

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