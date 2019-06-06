Убийца и насильник из челябинской колонии пожаловались на плохую жизнь на зоне

Правозащитница из Челябинска Валерия Приходкина опубликовала у себя в соцсетях два видеообращения арестантов из ИК-2. Первый представляется Алексеем и просит донести его послание до всех высших инстанций государства.

— У администрации к нам очень предвзятое отношение. Пытаются оградить нас, чтобы мы не смогли пожаловаться. Администрация идет в контакт с блатными авторитетами. Через них угрожают моему и не только моему здоровью. Боюсь, в один момент я не выдержу и моей семье придется меня ждать еще дольше, чем тот срок, что дал суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/713251" frameborder="0"></iframe> Обращение заключенных ИК-2.Видео со страницы в Facebook Валерии Приходкиной

Второй молодой человек называется себя Валерием и также просит о помощи.

— На меня оказывается психологическое и моральное давление со стороны администрации, поступают угрозы, что ко мне приведут блатных и начнут избивать. Жалобы дальше колонии никуда не уходят. Просидел в штрафном изоляторе три месяца, там меня кололи разными препаратами, издевались. Когда приезжают комиссии, прячут тех, кто хочет пожаловаться.

Как заключенные смогли заснять обращение на телефон и переслать его в интернет? Один из арестантов поясняет, что им помогает сотрудник колонии, который устал от беспредела.

— В ИК-2 с утра выехали члены Общественной наблюдательной комиссии и прокуратура. Идет проверка, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

В ОНК сообщили, что действительно побывали в колонии. Встретились с арестантами, которые сняли видео.

— По итогу встречи, никто из них не написал письменного заявления ни в прокуратуру, ни к нам, — заявил председатель ОНК Василий Катанэ.

На встрече с ревизорами заключенные не стали писать жалоб. Фото: пресс-службе ОНК

О причинах отказа писать жалобы и передавать их лично в руки ревизорам заключенные не сообщили. Отметим, что за заведомо ложный донос уголовный кодекс предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным источника КП-Челябинск, ситуация с жалобами не так однозначна:

— Примерным поведением молодые люди не отличаются. У сотрудников есть видеозаписи, как они хамски разговаривают. У обоих судимости по тяжким статьям. Одному из них немного за 30 лет, а у него по меньшей мере 15 судимостей. Одна из «ходок» за насильственные действия с несовершеннолетними. Второй отбывает наказание за убийство, кражу, наркотики. Возможно, таким образом они пытались добиться какого-то послабления режима от администрации колонии, — заявил источник.

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