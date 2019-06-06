Жителей Челябинска просят решить судьбу набережной озера Смолино

Набережную озера Смолино в Челябинске начали благоустраивать два года назад. У одноименного жилого комплекса обустроили замусоренный пустырь на берегу. Появились газоны и десятки молодых деревьев, пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки. Граница уютного уголка — стены мужского монастыря.

ЖИТЬ ПО СОЛНЕЧНЫМ ЧАСАМ

Власти района планируют продолжить строительство набережной. Чтобы появилась еще одна прогулочная аллея с велодорожками, зелеными тенистыми точками для тихого отдыха. Украсят набережную солнечные часы и пергола с качелями (см. фото ниже).

Пергола с качелями. Фото: cheladmin.ru

— Мы приглашаем всех высказать свое мнение по концепту на региональном портале госуслуг. Опрос продлится до 30 июня. Если «да» будет в преимуществе, мы отремонтируем 500 м береговой линии. На стройку понадобятся нынешний и 2020-й годы, — сказал глава Ленинского района Александр Орел.

На опрос понадобится две минуты и аккаунт на сайте «Госуслуг».

А если еще и озеро от грязи почистить, место отдыха станет идеальным. Фото: cheladmin.ru

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДУШКУ

Огромный зеленый кусок в Ленинском районе — бывшие угодья института плодоводства Плодушка — 40 лет стоял в забвении.

Здесь хотят устроить большой парк. Но прежде нужно вычистить территорию от старый деревьев и сорных зарослей. Например, клена ясенелистного, который захватывает метр за метром. Это растение сильнейший аллерген и к тому же, высасывает жизнь из деревьев вокруг себя.

Районам Челябинска не хватает мест семейного отдыха. Фото: cheladmin.ru

Плодушка в будущем — это детские и спортивные площадки, лабиринт из живой изгороди, масштабный макет крепости «Челяба» и гео-парк «Южный Урал».

В этом году на него потратят 37 млн руб. Кроме очистки от сорных и мертвых деревьев построят две тропы шириной восемь и девять метров, смонтируют уличное освещение.

Всего на строительство парка требуется 350 млн руб. Если денег будет достаточно, он преобразится за три года.

Чтобы привести в порядок две небольших локации в Ленинском районе нужны сотни миллионов рублей. Фото: cheladmin.ru

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