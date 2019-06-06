Каким быть инженерному образованию

На базе Магнитогорского государственного технического университета с 3 по 4 июня проходила диссеминационная научно-практическая Международная конференция «Современное инженерное образование: актуальные международные проблемы и перспективы». Она проводилась в рамках реализации проекта Erasmus+ Capacity Buildingin Higher Education (Программа трансевропейского сотрудничества в сфере высшего образования) EXTEND 586060-EPP-1-2017- RO-EPPKA2-CBHE JP «Excellencein Engineering Educationthrough Teacher Trainingand New Pedagogic Approachesin Russiaand Tajikistan» («Повышение качества инженерного образования через обучение преподавателей и новые педагогические подходы в России и Таджикистане»). МГТУ им. Г.И. Носова стал победителем этого проекта в составе консорциума 12 вузов из России, Румынии, Англии, Португалии, Латвии и Таджикистана еще в 2017 году.

Главная цель проекта «EXTEND» — усовершенствование технического образования для того, чтобы получить заинтересованных в учебе студентов, развитие у них навыков, востребованных в производственной сфере, установление связей с производственными предприятиями.

Мы намерены создать сеть учебных центов EXTEND. Нам бы хотелось, чтобы эти центры стали драйверами в сфере технического образования не только в нынешних условиях, но и в будущем. Центры — это всего лишь физическое размещение, а самое главное — это люди, работающие в них. Для развития необходимых компетенций требуется обучение, поэтому мы разработали программу, состоящую из восьми актуальных курсов, которые будут проводиться в сети центров EXTEND и не только, а также продумали разнообразные обсуждения и мастер-классы, пояснила Мария-Юлиана Даскалу, профессор Политехнического университета Бухареста.

В рамках мероприятия прошла онлайн-сессия с 22-мя подключениями российских, таджикских, узбекских и европейских вузов. На ней обсуждались достигнутые цели, результаты и перспективы реализации проекта для распространения передового опыта не только на вузы стран-участниц консорциума, но и на другие.