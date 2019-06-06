МЕГАдень: в три страны за шесть часов

В пятницу, 7 июня, журналисты «Комсомольской правды», южноуральские блогеры и эксперты МегаФона отправятся в необычное путешествие. Всего за несколько часов им нужно будет посетить Турцию, Францию и Болгарию.

На самом деле это шутка: наши туристы отправятся в необычное путешествие по Южному Уралу — в три географические точки, названия которых ассоциируются с этими странами.

Они побывают в Чесме и сравнят берег турецкий с берегом реки Туеткан. Рассмотрят археологические находки в историческом музее, побывают на месте бывшего аэропорта, а еще отведают блюда национальной кухни казахов и татар.

В Париже гостям покажут, что значит быть настоящим парижанином: научат колоть дрова, топить самовар и готовить вкусности.

А прогулявшись по уральской Варне, туристы на личном опыте убедятся, что здесь ничуть не хуже, чем на болгарском курорте.

Писать новости, посты и вести прямые эфиры на всем протяжении путешествия наши журналисты смогут с помощью качественной связи и быстрого интернета от МегаФона. Скорость и масштаб покрытия они оценят в дороге, а также протестируют автомобиль Lada Largus в условиях сельской местности.

О своих приключениях журналисты будут рассказывать в онлайн-трансляции на сайте chel.kp.ru, а после поездки выйдет итоговый материал с красочными фотографиями и видео.