Купюры с именем мамы для покупки квартиры

Благотворительный фонд «МОСТ» реализует для воспитанников детских домов области проект «Финансовая азбука». Ребятня от 5 до 12 лет рисуют валюту своего государства, придумывают ее название, а также планируют, что в первую очередь можно купить на эти деньги.

Координатор проекта Ольга Баюкова с первой минуты захватывает внимание малышей: она достает волшебный мешочек с цветными купюрами. «Они не настоящие», — была первая реакция детей.

— Самые что ни на есть настоящие! Тут есть и 25 рублей одной монетой, и деньги, выпущенные к недавнему Чемпионату мира по футболу, и Сочинской Олимпиаде, и еще много того, чего вы еще не видели, — рассказала Ольга.

Ликбез по финансовой грамотности начинается с закрепления понятий. Так, например, ребята вспомнили, что деньги могут называться банкнотами и купюрами. Но затруднились ответить, на что в России покупают продукты.

— На рубли, — подсказала Ольга.

Ребята с удовольствием посмотрели мультфильмы по финансовой грамотности со всеми известными Нюшей, Барашем и Крошем и обсудили решения по трате денежных средств этими персонажами.

Так, например, Нюша взяла кредит в банке и купила красивое платье, но договор не прочла и с удивлением узнала, что деньги надо возвращать. Тогда Нюша сняла корону и пошла подработать, чтобы отдать кредит. Все дети осудили поведение Нюши, потому что она делала спонтанные покупки и не заботилась о завтрашнем дне.

Финальным заданием было придумать свою валюту, ее название и подумать, что на нее можно приобрести.

Запомнился рассказ Кристины (имя изменено):

— Я назвала свою валюту «Маша», потому что так зовут мою маму, а купить я хочу квартиру.

Так в игровой форме формируются бытовые умения, навыки финансового планирование и реализуются мечты ребят о будущем.

После командной работы подростки приступили к индивидуальной игре. Интерактивная игра позволяет научить детей правильно обращаться с деньгами, преподать им азы финансовой грамотности и получить знания, позволяющие ребятам взять хороший финансовый старт в жизни.

Главная цель интерактивной игры «Найди себя» — познакомить подростков с 4-мя моделями зарабатывания денег и основными правилами обращения с личными финансами.

После подведения итогов состоялась неформальная беседа с ребятами о будущих первых самостоятельных шагах в жизни.

Катя рассказала о своих планах:

— У меня скоро экзамены — ЕГЭ по русскому и математике. И я поеду в Челябинск учиться на швею. Я умею уже очень многое: владею технологиями хэнд-мейда, люблю делать массаж и хорошо готовлю. Я уверено чувствую себя по жизни.

Благотворительный фонд «МОСТ» на протяжении нескольких лет ведет работу с детьми-сиротами в детских домах, приютах, социально-реабилитационных центрах и центрах помощи детям.

— Наша миссия — поддержка и наставничество детей-сирот. Конечно, у детей-сирот есть возможности для дальнейшего роста. Но профессии «массажист» там не обучают. Ее можно получить в медколледже, институте, но есть определенные требования к состоянию здоровья. В связи с этим, ожидания не всегда совпадают с возможностями. Наша задача — помочь детям реализовать себя, — говорит директор Благотворительного фонда «МОСТ» Евгений Тимофеев.

Занятия пройдут:

7 июня — центр помощи детям «Надежда» Челябинск;

8 июня — центр помощи детям г.Еманжелинск;

10 июня — центр помощи детям Чесма и Варна;

11 июня — 10:00 — Карталы; 15:00 — Бреды;

12 июня — 10:00 Кизильское;

13 июня — 12:00 — Агаповское;

14 июня — Южноуральск;

15 июня — Еманжелинск

16 июня — ЦПД «Надежда» Челябинск

Проектом охвачены все детские дома, центры устройства детей в семьи, социально-реабилитационные центры и др. В ходе реализации проекта предусмотрены 4 встречи-лекции с детьми от 5 до 12 лет и старше о финансовой грамотности. Руководитель проекта Евгений Тимофеев, председатель Благотворительного фонда «МОСТ».

Если у вас есть желание помогать детям-сиротам, обращайтесь в БФ «МОСТ».

Проект по финансовой грамотности «Финансовая азбука» осуществляется Благотворительным фондом «МОСТ» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов, и за счет пожертвованных донорами средств в БФ «МОСТ».