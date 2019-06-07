2019-06-07T07:34:28+03:00
Общество

МЕГАдень в Челябинской области: как посетить три страны за шесть часов

Следим в режиме онлайн за приключениями журналистов и блогеров
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Село Париж в Челябинской области: здесь есть своя Эйфелева башняСело Париж в Челябинской области: здесь есть своя Эйфелева башняФото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 7 июня, журналисты «Комсомольской правды», южноуральские блогеры и эксперты МегаФона отправились в необычное путешествие. Всего за несколько часов мы посетим Турцию, Францию и Болгарию.

На самом деле это шутка: мы отправились в необычное путешествие по Южному Уралу — в три географические точки, названия которых ассоциируются с этими странами.

Наша туристическая группа побывает в Чесме и сравнит берег ее реки Туеткан с берегом турецким.

В Париже мы обязательно вам покажем, что значит быть настоящим парижанином: колоть дрова, топить самовар и готовить вкусности.

А жители уральской Варны хотят доказать нам с вами, что у них-то ничуть не хуже, чем на болгарском одноименном курорте.

Писать новости, посты и вести прямые эфиры во время путешествия мы будем с помощью качественной связи и быстрого интернета от МегаФона. Оценим его скорость и масштаб покрытия. А еще протестируем автомобиль Lada Largus в условиях сельской местности.

После поездки выйдет итоговый материал с красочными фотографиями и видео. А сейчас начинаем онлайн-трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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