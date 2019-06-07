Уик-энд в Челябинске: исторические фестивали, испанский балет и театральные гастроли

На Южном Урале зажгут «Пламя Аркаима»

Древние городище с самого начала стало притягивать к себе эзотерических туристов. Видят они в нем место космической силы. И все бы ничего, но шаманы иногда отпугивают простых любознательных посетителей. Особенно в дни языческих праздников устраивают массовые съезды, которые администрацией заповедника не поддерживаются, но и запретить их не могут.

Но на Аркаиме проводят и вполне официальные фестивали. Один из них — «Пламя Аркаима» — на этой неделе. Никакой эзотерики, только реальная история.

— Подготовили насыщенную и зрелищную программа. Сможете наблюдать лучные турниры, исторические состязания (метания копья, прыжки на щит, борьба на поясах), сражения, полноконтактный бой кочевников в доспехах и с оружием и многое другое. А после отведать блюда средневековой исторической кухни или принять участие в конкурсе исторических костюмов, — рассказывают организаторы праздника.

Будет работать ярмарка исторических товаров и мастер-классы. Вечером концерт этнической музыки и огненное шоу.

8 июня, суббота

Тел.: (351) 218-40-30 (35)

Вход свободный.

Испанская труппа станцует в Челябинске шедевры современной хореографии 12+

По традиции в театре оперы сезон завершается международным фестивалем «В честь Екатерины Максимовой». На него приедет испанский коллектив Titoyaya Dansa («Титоя Данса»). Представит два одноактных балет в современной хореографии.

— Строгость синхронных движений и эмоциональность сольных партий воплощены в постановке «Социум» Густаво Рамиреса Сансано, работы которого широко известны в Европе и США. Балет призван подарить зрителям атмосферу настоящего праздника и зарядить энергией танца, — гласит анонс.

Второй балет — «Кармен». Современная хореографическая версия истории о роковой женщине. Балетмейстер-постановщик вдохновлялся черно-белыми иллюстрациями Пикассо. Минимализм нашел отражение и в декорациях Луиса Креспо, и в костюмах известного дизайнера Давида Дельфина. В рецензии спектакль назван шедевром современной хореографии.

8, 9 июня

Театр оперы и балета им. Глинки

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало в 18.00

Билет: 300 — 3 000 руб.

Казачья «Злата-Горка» 0+

Предлагаем отправиться на выходные в Златоуст. Здесь весь день будут гулять казачий фестиваль. На территории парка будут конкурсные и концертные программы.

— Сможете побывать на разных площадках. Например, казачий привоз или казачья станица. Посмотреть зрелищный чемпионат по рубке шашкой «Казарла». В фестивале примут участие ансамбли казачьей песни из Тюмени, Красноуфимска, Трехгорного, Миасса, Челябинска, хутора Звездный Пермского края, — делятся организаторы.

Если уж приехали в Златоуст издалека, то также посетите оружейную фабрику, парк Бажова. А если останется время, то можно пройти туристический маршрут по в нацпарке Таганай. Неспешная прогулка займет около двух часов.

8 июня, суббота

ПКиО «Молодежный» (Златоуст)

Начало в 10.00

Вход свободный.

Большие гастроли новгородского драмтеатра

Здорово, когда региональные театры ездят друг к другу в гости. Ведь столичные антрепризы довольно часто бывают откровенной халтурой. Выезжают только за счет известных актеров. Тем временем, театр в остальной России чувствует себя хорошо: постоянно обновляют репертуар. В Челябинск с гастролями приедет новгородский драмтеатр имени Достоевского.

«Тайна колдуна Дрэго» 0+

Сказка о доброй девушке и волшебнике. Однажды маг шел по лесной тропинке и увидел, как черная птица напала на белую. Он спас пташку, а она обернулась девушкой и рассказала, что злой колдун Дрэго опутал ее своими чарами. Чародей поклялся освободить красавицу. 7 июня. 10.30. 100-250 руб.

«Семейное счастье» 16+

На сцене две героини, среднего возраста которых жизнь почти всегда забывала баловать. А они, несмотря ни на что, все равно эту жизнь любили и любят и, живя памятью о страшном военном прошлом, с непоколебимой надеждой веруют, что в настоящем и будущем, всегда и везде будет только мир и радость. Спектакль о том, сколько человеку иной раз приходится пережить, чтобы почувствовать семейное счастье. 7 июня. 18.30. 150-700 руб.

«Моя жена — лгунья» 16+

Эксцентрическая музыкальная комедия в остроумной форме высмеивает многочисленные женские и мужские страхи, из-за которых люди часто создают себе проблемы, как говорится, на ровном месте. Ключ драматургии спектакля -непредсказуемые повороты сюжета и искрометный юмор. 8 июня. 18.00. 150-700 руб.