В Троицке состоялся XXI фестиваль СМИ Челябинской области

30-31 мая в Троицке прошел XXI фестиваль СМИ Челябинской области на тему «Новые медиа — новые возможности». На мероприятие съехались журналисты из разных городов России и Казахстана, чтобы обсудить актуальные проблемы, поделиться опытом, узнать о новых тенденциях.

Начался фестиваль с торжественного открытия. Затем состоялась дискуссия на тему «Журналисты и СМИ будущего: какие они?». В качестве спикеров выступили секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, замдиректора Издательского дома «Московский Комсомолец» Олег Воробьев, ведущая информационных программ телеканала «Россия 1» Татьяна Ремезова и другие.

Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, экскурсии, встречи с именитыми гостями. Так на встречу с журналистами прибыл глава Челябинской области Алексей Текслер. Представители СМИ смогли задать руководителю региона любые интересующие вопросы.

В рамках фестиваля прошло торжественное награждение победителей областных конкурсов. Дипломы Алексей Текслер вручал лично.

В организации XXI Фестиваля СМИ Челябинской области приняла участие аффилированная компания «Филип Моррис Интернэшнл» в России. Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона, отметила важность для компании участия в проектах, направленных на развитие журналистики. «Доступность и достоверность информации создают предсказуемые условия для устойчивого развития бизнеса и внедрения инноваций, что в свою очередь способствует осуществлению преобразований в регионах России, повышающих качество жизни людей», — отметила Анна Бушлякова.