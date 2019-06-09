Десять советских диковинок, которые можно купить в Челябинске

Говорят, в Союзе вся промышленность была заточена на нужды державы, а производство бытовых товаров проседало. В пику этому обилие интересных вещей СССР, которые сегодня выставляют на продажу. Чего только не встретишь на виртуальной барахолке!

КП-Челябинск собрало интересные вещицы, которые можно приобрести с рук на сайте объявлений. Задумайтесь, может кто-то среди ваших знакомых ностальгирует по Союзу и ему можно преподнести уникальный сувенир.

1. Игрушки

Мы более чем уверены, что этот ностальгический набор оценит любой рожденный в СССР. Кстати, цены довольно приемлемые. Музыкальная неваляшка готова обрести хозяина за 500 руб. Пирамидку отдают за 400 руб. Пищащая собака-хоккеист уходит за 450 руб., а заводной паровозик за 600 руб.

Советские игрушки вызывают приятное чувство ностальгии.

2. Чемоданы

Для простого человека вещь бесполезная. Но вот какому-нибудь моднику, которые тащится от винтажных вещей — будет обалденный подарок. К сожалению, трудно найти чемодан в хорошем состоянии. Ведь их годами носили на службу. На фото слева — образец 50-х годов. В руках мастера способен преобразиться. Цена 500 руб.

Чаще всего советские чемоданы продают в плохом состоянии. Но есть и хорошо сохранившиеся образцы.

Справа очень крутой экземпляр. Сохранность получше. Изготовлен в Польше. Стоит 900 руб.

3. Письменный прибор

Автор объявления сообщает, что набор сделан из алюминия. Изготовлен в 60-70 гг. К сожалению, в центре оторваны металлические перекладины. На них крепился календарь. За органайзер просят 1 400 руб. В других регионах можно найти такой целый, но в два раза дороже.

Письменный набор.

4. Светильник Чебурашка

Согласитесь, когда горит лампочка, самое доброе в мире существо выглядит немного жутко. За 2 000 руб. вам предлагают стать обладателем уникального светильника. Изготовлен не из какого-то азиатского токсичного пластика, а из дерева. Год выпуска — 1988. Кстати, в свое время он стоил 10 руб. 50 коп. Примерно столько же стоила бутылка водки.

Современные дети, вероятно, напугаются такого Чебурашку.

5. Косметический набор для мужчин

Нынче пооткрывали мужских салонов красоты и активно зазывают сильный пол начать следить за собой. Но свои аккуратисты и модники были в СССР. Вот такой косметический несессер отдают всего за 200 руб. В чехле шесть предметов: мыльница, щетка для одежды, расческа, футляр под бритвенный станок и две коробочки под крем.

Какая-нибудь парикмахерская может купить в качестве экспоната.

6. Духи

Теперь для дам. Правда, мы не уверены, что этим можно пользоваться. Зато может стать интересным дизайнерским решением в интерьере. А еще некоторые барышни коллекционируют духи и точно оценят. Итак, одеколон «Жасмин» — 150-250 руб. Набор «Ромео и Джульетта» — 600 руб. Одеколоны «Индийский» и «Маки» готовы отдать за 300 руб.

Пустой флакон интересной формы отдают за 300 руб.

Ароматами советские духи никогда не славились.

7. Счетная машинка

Подарок может понравиться работнику банковской сферы или бухгалтеру. Счетные машинки «Феликс» и «Быстрица». Между прочим, калькуляторы прошлого века довольно увесистые — по четыре кило. Стоят — 750 руб.

Такие «калькуляторы» выпускались десятками тысяч по стране.

8. Открытки и календарики

Набор «Артисты советского кино» включает довольно много карточек. Выпускали их в 70-е. За каждую просят по 50 руб. Есть тематические наборы — животные, города, писатели. Тут цены выгоднее: сразу набор за 20 руб. Можете купить альбом для открыток за 150 руб.

Открытки представляют интерес не только для коллекционеров, но и декораторов.

9. Техника СССР

Начинаем с кинокамеры «Кварц». Ее выпустили на легендарном заводе «Зенит». Экземпляр абсолютно новый. Стоит оговориться, что пленку найти практически невозможно, а если и удастся, то цена камеры в 3 500 руб. покажется не такой уж высокой.

Сегодня для ретро-камер трудно найти пленку.

Кинопроектор «Русь» — самый массовый из бытовых проекторов. Продавец просит за него 3 100 руб и уверяет, что устройство в рабочем состоянии. Кстати, не составляет особого труда найти для него пленки с фильмами.

Автор объявление предлагает какому-нибудь заведению поставить у себя для декора советский проектор.

Фонарь отдают за 250 руб.

Фонарь выглядит малось космически.

Радиола сетевая ламповая «Рекорд-354» — последняя модель в своей линейке. Еще рабочая, хоть и выглядит неважно. Стоит 1 000 руб.

Некоторые умудряются модернизировать приемник: начиняют коробку современными деталями.

Аккуратный транзисторный радиоприемник «Альпинист» 60-х годов выпуска. Стоит солидные 1 900 руб., при том что не совсем исправен. Впрочем, радиолюбитель опять же легко может восстановить прибор.

У приемника не хватает запчастей. Но в теории их можно отыскать на барахолке.

10. Керамика

Лот №1. Башмачки. Оказывается, это пепельница. Отдают за 300 руб.

Интересный форм-фактор для пепельницы.

Далее симпатичный фарфоровый набор рыбок: рюмочки и штоф — 850 руб. Пару емкостей в виде петушков отдают за 1 200 руб.

Интересно, кто-нибудь хоть раз, даже живя в СССР, пользовался этим?

В финале дорогая, но бесполезная вещь. Настольная фарфоровая картина с Ильичом. Хотя выглядит довольно симпатично. Стоит — 1 500 руб.