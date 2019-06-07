Следуй за мечтой: где в Челябинске купить «то самое» свадебное платье

Каждая невеста в день свадьбы хочет быть неотразимой. А для этого у нее обязательно должно быть платье мечты, «то самое» платье — идеально сидящее, шикарное, достойное принцессы. Где найти такое? В свадебном салоне Daisy Bridal. Здесь осуществляют мечты!

Салон Daisy Bridal сделал счастливой уже не одну челябинскую невесту. И неудивительно, ведь владелицы салона сестры Анастасия и Дарья Краснощековы знают толк в мечтах и их исполнении. С самого детства они мечтали иметь свой свадебный салон, и год назад мечта сбылась. Сегодня в Daisy Bridal каждая невеста может найти для себя роскошное платье отличного качества по приемлемой цене.

— Главная задача нашего свадебного салона заключается в том, чтобы сделать роскошь доступной. Стоимость наших великолепных платьев приятно удивит, а качество очень порадует, — уверены сестры Краснощековы.

В салоне представлены самые современные модели свадебных платьев и неповторимые аксессуары ручной работы. Вы приходите за платьем, а получаете полный образ невесты — опытные консультанты помогут подогнать платье по фигуре, а также подобрать фату и украшения. Ну а если у невесты есть свои требования к свадебному наряду, салон готов воплотить в жизнь практически любой ее каприз.

— Символом нашего салона мы выбрали ромашку, она же звучит в названии. Это наш любимый цветок: на нем обычно гадают на любовь. Ромашка — символ Дня семьи, любви и верности» в России. А мы — за крепкие семейные узы!, — говорят сестры Краснощековы.

В Daisy Bridal можно найти не только свадебное платье, но и наряды для подружек невесты. Задумали тематическую свадьбу? Тогда вам точно сюда! Кроме того, в салоне можно купить невероятно красивые детские и вечерние платья, диадемы, серьги и украшения ручной работы.

Вы до сих пор считаете, что счастье нельзя купить? А вот и нет — порадовав себя свадебным платьем в салоне Daisy Bridal, вы программируете вашу пару на долгую счастливую семейную жизнь.

Не откладывайте покупку на потом — записывайтесь на примерку уже сейчас и будьте неповторимы.

Свадебный салон Daisy Bridal

г. Челябинск, ул. Горшечная, 23,

Тел.: +7 (900) 026-05-91

e-mail: daisy_bridal@mail.ru ,

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