Вокальное сопровождение вашего праздника в Челябинске

Профессиональный вокалист и DJ Евгений Мотовилов украсит ваш праздник и поднимет настроение всем гостям. Качественное вокальное исполнение и только живой звук.

В репертуаре — более 300 песен, хитов разных лет на русском, английском, французском, итальянском, испанском, румынском и армянском языках.

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Евгений Мотовилов — море позитива на ваш праздник.

Телефон: +7 902 617 29 77.

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