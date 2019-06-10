2019-06-10T07:43:09+03:00
Общество

Вокальное сопровождение вашего праздника в Челябинске

Живой звук, качественное исполнение и широкий репертуар
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Профессиональный вокалист и DJ Евгений Мотовилов украсит ваш праздник и поднимет настроение всем гостям. Качественное вокальное исполнение и только живой звук.

В репертуаре — более 300 песен, хитов разных лет на русском, английском, французском, итальянском, испанском, румынском и армянском языках.

ВИДЕО

Евгений Мотовилов — море позитива на ваш праздник.

Телефон: +7 902 617 29 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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