В Челябинской области лишили прав водителя, наехавшего на лапу собачке

Житель Магнитогорска, как обычно, отправился утром на работу. Завел автомобиль и начал выезжать, как вдруг к его машине бросилась женщина.

— Он остановился. Женщина открыла дверь и начала кричать: «Куда ты едешь!?» Вела себя неадекватно. Муж даже не понял, что случилось. Закрыл дверь и уехал на работу, — рассказывает супруга автомобилиста Екатерина Порецкова.

Оказалось, водитель наехал на лапку собачки, а это считается ДТП. Он должен был вызвать ГИБДД. А так, получается, скрылся с места происшествия.

Хозяйка собачки оказалась председателем коллегии адвокатов и засудила автомобилиста.

— Но ведь она сама нарушила правила выгула собак. Собачка гуляла без поводка и в неположенном месте. Но хозяйка считает, что виноват мой супруг. В итоге был суд, и его лишили прав на год! — возмущена Екатерина.

Собаки часто сами бросаются под колеса. Автомобилисту нужно быть осторожным.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

АДВОКАТ НЕ ПОМОЖЕТ?

Даже грамотный адвокат, специализирующийся на ДТП, не смог помочь водителю. Истица нашла двух свидетелей, принесла справку от ветеринара, и этого оказалось достаточно. Разногласия в показаниях, ответственность хозяйки за свою собаку и другие нюансы в расчет не берутся. Уехал с места ДТП — отдавай права, и точка.

Екатерина опубликовала свою историю в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК, чтобы другие автомобилисты учились на чужом опыте.

Хозяйка собаки тоже вынесла урок, и теперь выгуливает свою крошку только на поводке. Собачка полностью поправилась и уже резво бегает.

Кстати, большинство подписчиков группы встали на сторону автомобилиста. Даже собачники.

— Моя собака всегда на поводке. При самовыгуле травмы и гибель животных — это только вина их владельцев, — прокомментировала Светлана Аракелян.

Лишенный прав автомобилист подал апелляцию.

ХОЗЯЙКА СОБАЧКИ: «ВСЕ ПО ЗАКОНУ»

А можно ли было решить этот вопрос без суда, полюбовно? Мы позвонили хозяйке пострадавшей собачки.

— Он не мог не знать, что наехал на собачку. Так она визжала! Водитель же обматерил меня и уехал. И затем ни разу не спросил, как состояние у моей собаки. Поэтому я ему сказала: «Вы понесете то наказание, которое заслуживаете». Я не кровожадный человек. Все по закону, — сказала корреспонденту «КП-Челябинск» Галина Маслова.

— А если бы он извинился и предложил помощь, вы бы не стали подавать в суд?

— Не знаю.

Закон оказался на стороне собачки, а не автомобилиста. Фото из архива "КП".Фото: Евгения ГУСЕВА

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Мы попросили специалиста разъяснить ситуацию.

— Есть ли шанс оспорить решение суда?

— Нет, поскольку закон в данном случае не на стороне водителя, — отвечает юрист Константин Костин.

— У автомобилиста не установлен видеорегистратор. А если бы была запись, доказывающая, что он не видел собаку и не знал, что на нее наехал, его могли бы оправдать?

— Это субъективно, зависит от конкретного судьи. Но в общем случае водитель обязан убедиться в безопасности маневра перед началом движения. Так что, водитель точно не прав в глазах закона.

— Является ли ДТП наезд на бездомную кошку, мышь?

— ДТП, по его определению, должно привести к материальному ущербу и (или) вреду здоровью. То есть, если автомобиль наехал на бездомную кошку или мышь — с одной стороны, факт ДТП присутствует. Но с другой — как оценить вред? Это неоднозначные ситуации.

Даже если водитель наехал на столбик во дворе и погнул его — это уже ДТП. В практике есть случаи, когда водитель на застрахованном по КАСКО авто въезжал в бетонный забор, уезжал с места, а через некоторое время обращался за справкой в ГАИ, и его лишали водительских прав. Поскольку материальный ущерб причинен, хоть и не забору, но автомобилю, и это является ДТП. Соответственно, оставление места ДТП — деяние, за которое предусмотрена административная ответственность.