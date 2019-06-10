2019-06-10T09:45:16+03:00
Общество

Покажем мастерство?

В стенах МГТУ им. Г.И. Носова и Многопрофильном колледже прошел чемпионат «Молодые профессионалы. WorldSkills Russia»
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В проведении чемпионата «Молодые профессионалы. WorldSkills Russia» участвовало 44 эксперта, в числе которых 5 сертифицированных.

Соревнования проводились по 7 компетенциям. Так, в компетенции «Веб-дизайн и разработка» ребята создавали веб-игру, приложение «Умный дом» и проектировали информационную систему. Участники же компетенции «Преподавание в основной и средней школе» разрабатывали сценарий учебного задания и интерактивную лекцию.

Конкурсанты записывали видеообращение для родителей, выступали с публичной речью и презентацией своего продукта. А, например, в компетенции «Программное решение для бизнеса» ребята создавали автоматизированную информационную систему туристического агентства, работали с базой данных и разрабатывали мобильное приложение.

В результате победителями стали: в компетенции «Инженерный дизайн CAD» — Гудаева Юлия; «Инженерный дизайн CAD — Юниоры» — Решетникова Анастасия; в компетенции «Программное решение для бизнеса» — Охотниченко Алексей; «Веб-дизайн и разработка» — Грачев Иван; «Экспедирование грузов» — Четвергова Анастасия; «Предпринимательство» — Сыромля Дарья / Шуба Мария; «Преподавание в основной и средней школе» — Извекова Ксения.

Победителей наградили грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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