2019-06-10T13:34:58+03:00
Общество

«Magnitogorsk Rolling Practice 2019»: ориентир для молодых ученых мира

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Ведущие ученые Европы и Азии и молодые ученые в области обработки металлов давлением завершили работу на IV Международной молодежной научно-практической конференции «Magnitogorsk Rolling Practice 2019», проходившей с 4 по 7 июня в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова.

На протяжении четырех дней участники проходили насыщенную программу мероприятий. Пленарное заседание с выступлениями известных ученых Индии, Китая, Италии, Польши, Белоруссии, Казахстана в первый день продолжилось работой специализированных секций для молодых ученых во второй. Тридцать молодых участников из разных городов России, а также Ирака и Мьянмы презентовали свои исследования в трех секциях «Кроссдисциплинарные решения современного инжиниринга материалов», «Инновационные технологии и материалы обработки металлов давлением» и «Фундаментальные проблемы обработки металлов давлением в контексте современных потребностей мировой промышленности».

В рамках программы участники посетили также крупнейшее металлургическое предприятие страны Магнитогорский металлургический комбинат, а также экскурсию по городу и его живописным окрестностям. На подведении итогов были определены лучшие выступления молодых ученых. Так, обладателем диплома 1 степени стал участник из Научно-технического университета AGH (г. Краков, Польша) Гжегош Смык. Второе место разделили российские молодые ученые — Денис Ворошилов из Сибирского федерального университета (г. Красноярск) и Дарья Комкова из Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН (г. Екатеринбург). Дипломы 3 степени также получили два участника — Ахмед Салим Олейви Аль-Кхузаи, аспирант Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), и Александр Гулин из МГТУ им. Г.И. Носова.

В следующем году организаторы планируют организовать конференцию уже полностью на английском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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