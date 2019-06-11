2019-06-11T12:12:29+03:00
Общество

СК «Легион» закончила реконструкцию цеха ЖБИ

Строительная компания осваивает выпуск новых изделий
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Строительная компания «Легион» в мае 2019 года закончила реконструкцию цеха ЖБИ — производственные площади увеличились на 1500 м2.

Произведена оптимизация планировки цеха: теперь арматурный участок локализовался на отдельной площади 1500 м2, а формовочный участок увеличился до 2000 м2.

На участках смонтированы современные инженерные системы отопления и вентиляции, пожарной сигнализации. Работы ведутся с соблюдением всех норм и требований по охране труда и промышленной безопасности. Светлый и просторный цех дает возможность сотрудникам качественно выполнять свою работу.

Таким образом, производственная база СК «Легион» расширяет номенклатуру выпускаемой продукции и осваивает выпуск новых изделий. Все ЖБИ (колонны, лестничные марши, лестничные площадки, панели шахт лифтов и др.) подвергаются тщательному контролю качества со стороны собственной строительной лаборатории.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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