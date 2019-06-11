Молодежь и дети с ограниченными возможностями научили челябинцев мечтать

Спектакль «Мечтай» был поставлен силами театральной студии клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место». «Необыкновенную сказку с оркестром» поддержала большое число добровольных помощников, в том числе из профессионального творческого сообщества. Автором пьесы выступил известный драматург и писатель Константин Рубинский.

«Я увидел огромное количество счастливых людей. Это были счастливые люди на сцене и в зале,- поделился после премьеры автор пьесы. — Клуб «Наше место» и вся творческая команда спровоцировали выплеск счастья для необыкновенных ребят, для их идей, реализации, для того, чтобы они вышли на сцену и почувствовали себя равными, мечтающими, счастливыми! Мне кажется, вот эта общая радость дорогого стоит! Я работал над созданием пьесы ради этого, поэтому результат превышает 200 процентные ожидания»

На сцене вместе с актерами и инклюзивными коллективами клуба «Наше место» блистал Екатерининский оркестр. Музыка была написана специально композитором Евгением Кармазиным: «Музыка для спектакля «Мечтай!» писалась легко. Проект получился безумно интересный. Главное, что детки увидели оркестр, пообщались с музыкантами, узнали, какие бывают музыкальные инструменты, пощупали их. Для меня, это и есть настоящее большое чудо! «Необыкновенная сказка» — это единственная попытка вовлечь детей с ограниченными возможностями в театральную среду вместе с живой музыкой»

В рамках премьеры прошло 4 спектакля, их зрителями стало три тысячи человек: это школьники, многодетные семьи и семьи, воспитывающие «особых» детей. Билеты на представление выдавались бесплатно.

«Я не представляю, как организаторам Клуба «Наше место» удается создавать волшебство для детей на «Необыкновенной сказке»,- поделилась своими впечатления мама «особого» ребенка Елена Никифорова. — Такое большое количество людей, столько прекрасных интерактивных зон на Прешоу! Спектакль, игра актеров, сама идея — это незабываемое зрелище, которое не может не вдохновлять!»

В подготовке спектакля помогает большая команда добровольцев: художники, костюмеры, декораторы. Финансовую и ресурсную поддержку оказывают челябинские компании, такие как «Здоровая ферма», Фабрика «Фрост», гранд-отель «Видгоф», фонд поддержки талантливых детей «Сапфир», Группа клиник «Стоматологическая практика», «НОВАТЭК — Челябинск», «L-zone».

Проект «Необыкновенная сказка» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.