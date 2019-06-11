Алексей Текслер познакомился с предприятиями оборонного комплекса в Миассе

— Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева является основой нашего оборонного щита. Я горжусь, что живу здесь, на территории Челябинской области, с такими людьми. Вместе с руководством «Роскосмоса» мы будем развивать предприятие и дальше, — подчеркнул Текслер, делясь впечатлениями о поездке в Миасс.

Знакомство с ракетным центром Алексей Текслер начал с посещения лабораторно-экспериментальной базы. Это — уникальный объект, где проходят полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники, вплоть до имитации полета в условиях вакуума и невесомости.

В одном из отделов Алексей Текслер пообщался с работниками ГРЦ. Люди рассказали ему о специфике работы и этапах подготовки к очередным испытаниям. Главу региона интересовала социальная политика предприятия: есть ли коллективный договор, как детям сотрудников организуют летний отдых.

Второй пункт поездки — автомобильный завод «Урал». Глава региона вместе с известным южноуральским путешественником Федором Конюховым побывали на основной сборочной линии — главном конвейере, ознакомились с технологическим процессом сборки тяжелых машин. Главе региона презентовали современные автомобили полноприводного семейства «Урал NEXT», бескапотные «Урал-М», высокой грузоподъемности и многоцелевого назначения.

Еще на площадке предприятия состоялось совещание главы региона с представителями актива предпринимателей «Союз за развитие Миасса», на котором рассматривались пути дальнейшего социально-экономического развития городского округа.