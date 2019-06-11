2019-06-11T15:39:00+03:00
Общество

Алексей Текслер познакомился с предприятиями оборонного комплекса в Миассе

ГРЦ им. Макеева и автомобильный завод «Урал» — точки программы рабочей поездки главы региона
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Алексей Текслер побывал на градообразующих предприятиях Миасса. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер побывал на градообразующих предприятиях Миасса. Фото: gubernator74.ru
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— Государственный ракетный центр им. академика В. П. Макеева является основой нашего оборонного щита. Я горжусь, что живу здесь, на территории Челябинской области, с такими людьми. Вместе с руководством «Роскосмоса» мы будем развивать предприятие и дальше, — подчеркнул Текслер, делясь впечатлениями о поездке в Миасс.

Знакомство с ракетным центром Алексей Текслер начал с посещения лабораторно-экспериментальной базы. Это — уникальный объект, где проходят полномасштабные испытания образцов ракетно-космической техники, вплоть до имитации полета в условиях вакуума и невесомости.

В одном из отделов Алексей Текслер пообщался с работниками ГРЦ. Люди рассказали ему о специфике работы и этапах подготовки к очередным испытаниям. Главу региона интересовала социальная политика предприятия: есть ли коллективный договор, как детям сотрудников организуют летний отдых.

Второй пункт поездки — автомобильный завод «Урал». Глава региона вместе с известным южноуральским путешественником Федором Конюховым побывали на основной сборочной линии — главном конвейере, ознакомились с технологическим процессом сборки тяжелых машин. Главе региона презентовали современные автомобили полноприводного семейства «Урал NEXT», бескапотные «Урал-М», высокой грузоподъемности и многоцелевого назначения.

Еще на площадке предприятия состоялось совещание главы региона с представителями актива предпринимателей «Союз за развитие Миасса», на котором рассматривались пути дальнейшего социально-экономического развития городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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