Зеленые шаги. Эксперты обсудили экологические новации Алексея Текслера

В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» мы разобрали «зеленые векторы» Текслера с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым.

ПРЯМЯ РЕЧЬ

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер:

— В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%. Напомню, эти города вошли в 204й Указ президента России и нацпроект по экологии. Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем с ними соглашения. Сразу начнется реализация этих планов. К примеру, в Челябинске мы снизим объем выбросов на 38%.

— Смелое заявление — 38%! Рубеж, поставленный президентом — 20% и для Челябинска, и для Магнитогорска. За счет чего будем достигать?

— Прежде всего, разрешите всех поздравить с Днем эколога. Эта тема касается не только нас, представителей профессионального сообщества, но и всех кто заинтересован в сохранении природы окружающей среды.

Действительно, в обращении главы региона обозначены 38% сокращения выбросов действующих источников для Челябинска и 20% — для Магнитогорска. Это амбициозные планы, скажу сразу, они напряженные, но выполнимые. До 2024 года включительно в области пройдут 80 мероприятий, которые будут осуществлены промышленными предприятиями для улучшения качества атмосферного воздуха. Эти мероприятия включают в себя не только улучшение газоочистки, например, но и модернизацию производственных циклов. Предприятия активно внедряют наилучшие доступные технологии, которые являются в какой-то мере «зелеными» технологиями. Они позволяют значительно сократить выбросы 1 и 2 класса опасности.

Министр экологии Сергей Лихачев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«НАИЛУЧШЕЕ ДОСТУПНОЕ» — НЕ ЗНАЧИТ НЕСОВРЕМЕННОЕ

Кроме того, в Челябинске достигнуть заявленных 38%, кроме роботы с промышленными предприятиями, планируется перевод общественного и коммунального транспорта на газомоторное топливо. В этом году, как сказал глава региона, для Челябинска будет закуплено первые 65 автобусов. В перспективе, весь парк общественного транспорта не только будет расширен, но и полностью обновлен.

— Давайте поясним слушателям суть термина «наилучшие доступные технологии». Есть мнение, что это несовременные мероприятия, коли они «доступные».

— Наоборот. Это технологии, которые позволяют не уничтожить промышленное производство, а улучшить его. В них присутствует элемент «зеленой экономики», позволяющий максимально перерабатывать природные ресурсы и при этом не получать вещества, загрязняющие воздух, воду, почву. Например, на ЧМЗ запущены две коксохимические печи, являющиеся образцом по газоочистке, по переработке угля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава региона Алексей Текслер:

— Помимо промышленной составляющей в вопросе экологии есть коммунально-бытовая. Которая на пике кризиса осенью в прошлом году закрепилась в сознании и лексике людей как «мусорный коллапс». Такого в регионе больше не будет. Свалка в Челябинске закрыта. Скоро начнется рекультивация, итогом которой должен стать зеленый холм. До 2021 года регион на эти цели получит три миллиарда рублей из федерального бюджета. Это для нас огромная поддержка, которая должна быть эффективно использована. Так же будут ликвидированы свалки в Магнитогорске, Озерске, Троицке, Златоусте, Верхнем Уфалее. Как и в Челябинске все эти свалки будут рекультивированы. До конца этого года начнут работать новые мусоросортировочные комплексы в Карабаше, Снежинске, Сатке.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

— Рекультивация челябинской городской свалки начинается уже в этом году…

— Да. У нас есть единственный исполнитель этих работ, определенный правительством РФ, подразделение «Росатома», компания «РосРАО». Свалка закрыта в сентябре прошлого года. Свалка — один из источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу — это третий по объемам выбросов источник, после промпредриятий и общественного транспорта. Работы по рекультивации начнутся уже в это году. Сейчас идет процесс проектирования, экспертиз. Прошли общественные слушания. Были высказаны замечания, разработчики все их приняли. Думаю, очень начнутся работы.

— И на свалке будет построено своеобразное предприятие с системой производственных коммуникаций…

— Да, рекультивация предполагает создание производственных мощностей по фильтрации и утилизации свалочного газа; отведение фильтратов, чтобы он не попадал в грунтовые воды, в реку Миасс. Тело свалки будет накрыто несколькими слоями изоляции. В следующем году мы ожидаем итоги технического этапа рекультивации. А уже к 2024 году мы должны увидеть с вами зеленый холм. Но на это рекультивация не заканчивается. Газоотделение и газовыведение внутри холма будет продолжаться примерно 10 лет.

— Глава региона отметил, что ни одно вновь открываемое предприятие не будет открываться ни в Челябинске, ни в регионе без четкого соблюдения природоохранного законодательства. Мы знаем, что инспекционные поездки министерства экологии региона и надзорных ведомств открывают время от времени этакие «свечные заводики», которые ударно коптят небо. Как такими подпольным производствам удастся не уйти от закона?

— Лучше главы региона не скажешь: он обозначил свою позицию очень четко. Действительно, есть и в Челябинске, и в регионе малые предприятия, предприятия среднего уровня, использующие в производственном цикле несовременные технологии. Сейчас, например, возле площадки «Мечела» вывялено 180 таких «свечных заводиков». У нас ведется реестр предприятий — потенциальных загрязнителей окружающей среды. Глава региона сказал о том, что нужно подумать о переносе некоторых производств за черту города. Вновь создаваемые подвергаются жесточайшему контролю и никто не позволит им работать, пока не будут выполнятся требования природоохранного законодательства.

Мы планируем создать экотехнопарки, модель которого продвигает Минпромторг. Такие площади располагаются за городом. Но это не значит, что размещаемые там предприятия смогут работать бесконтрольно. На этих территориях нам проще будет организовывать надзор и контроль.

— Но малые предприятия могут высказать претензию: мол, пошел перекос в сторону экологии. А мы — налогоплательщики, мы — создатели рабочих мест. Как достичь компромисса?

— Кода мы начинали работать в природоохранном вопросе с крупными предприятиями, хватало непонимания. Мы провели с промышленниками массу сессий, круглых столов. Сначала предприятия брали на себя пониженные экологические обязательства; сейчас эти обязательства абсолютно реальны и адекватны. По тому же пути мы пойдем и в переговорах с малыми и средними предприятиями. Здесь живут сами предприниматели, их родители, дети. Они дышат этим же воздухом, пьют ту же воду.

ШЕРШНИ — ЭТО «ЧАШКА»

— Чистая вода — еще одно экологическое направление послания главы региона Алексея Текслера депутатам ЗСО и общественности Южного Урала. Он упомянул, в том числе, об инвентаризации очистных сооружений и их последующей модернизации.

— В Челябинской области 139 гидротехнических сооружений, снабжающих регион питьевой водой которые необходимо в той или иной мере реконструировать и модернизировать. И по очистным сооружениям та же ситуация: они нуждаются в модернизации. В итоге, мы должны получить современную систему, обеспечивающую регион чистой водой. Казалось бы, Челябинская область богата озерами, уровень обводненности высокий. Но вопрос чистой питьевой воды есть. И он, в том числе, связан с состоянием разводящих сетей. Качество коммуникаций чрезвычайно влияет на конечный продукт. Губернатор как раз и говорил об анализе всего инженерно-технического комплекса.

Строительство Долгобродского канала — еще одна важная задача. Он напитает водой Аргазинское водохранилище, связанное с Шершневским. Аргази сейчас не заполнены на 30%, являясь стратегическим объектом. Шершни — это «чашка», из которой пьет воду 1,5 млн жителей Челябинска и пригорода. Наша задача — очистить Аргази. А после займемся Шершнями. У нас проведены комплексные обследования Шершневского водохранилища, выявлены все проблемы. Но главная задача сейчас — улучшить качество воды в Аргазях. И здесь, кроме строительства Долгобродского канала, еще и строительство канала для реки Сак-Элга, который позволит нам в 20 раз уменьшить выбросы загрязняющих веществ Карабашского медеплавильного завода. Сак-Элга связана с Аргазинским водохранилищем. Новый канал разделит русло на два «рукава». По одному чистая вода пойдет в Аргази. Загрязненные стоки пойдут на гидроботаническую площадку для фильтрации. Сак-Элгинский канал будет достроен в этом году; Долгобродский — в 2020м.

— Началась очистка русла реки Миасс. Внимательные челябинцы заметили технику: плавучий экскаватор русле и «сухопутный» — на берегу. Вычерпывается сорная растительность, комкастые «острова» из зарослей травы. Иные горожане уже назвали работы косметическими указав, что начинать нужно было с очистки реки от донных отложений.

— Да, это косметические работы, но глубинные, я бы сказал. Мы готовим проект по очистке реки, которая, я напомню, является федеральной собственностью. Требуются средства федерального бюджета.

МНЕНИЕ ЭКПЕРТА:

Ильдар Файзуллин, «Экология Челябинска»

— Все больше горожан участвуют в генеральной уборке берегов реки в черте Челябинска. Мы выходим на работу обычно после выходных, когда набережная горда замусоривается. Если каждый будет ответственно относиться к окружающей среде, наши субботники станут не нужны.

Я рад, что в обращении главы региона к депутатам Законодательного Собрания экологическим вопросам было уделено много времени. Пришло время их решать.

— Алексей Текслер инициировал региональный закон о раздельном сборе отходов.

— Своевременное предложение, потому что так мы не только закроем большую часть темы переработки вторсырья, но и начнем решать вопрос экологического воспитания земляков. Глава региона настаивает на максимальной вторичной переработке отходов. Закон о раздельном сборе будет отвечать этому поручению.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Лидия Андреева, жительница Челябинска:

— Я давно практикую раздельный сбор отходов и приучила к этому процессу всю семью. Мы участвуем в акциях «Разделяй-ка!» и вижу, что челябинцев, поддерживающих актуальный тренд, все больше.